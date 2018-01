Demnach finden die Landratswahlen alle am 22. April statt. Die Bürger in den Kreisen Oberspreewald-Lausitz, Elbe-Elster, Barnim, Spree-Neiße, Uckermark und Ostprignitz-Ruppin sind dann zur Stimmabgabe aufgerufen. Durch die Bündelung der sechs Landratswahlen erwartet das Ministerium eine höhere Wahlbeteiligung.

Mehr als 20 Bürgermeisterwahlen stehen in diesem Jahr in Brandenburg an. Zudem wird in sechs Kreisen über die Landräte abgestimmt. Eine entsprechende Terminübersicht hat der Landeswahlleiter im Internet veröffentlicht.

Am 25. Februar ein neuer Bürgermeister in Brandenburg an der Havel gewählt, nachdem die frühere Amtsinhaberin Dietlind Tiemann (CDU) in den Bundestag gewechselt ist. In Frankfurt (Oder) steht am 4. März die Oberbürgermeisterwahl an, in Potsdam soll am 23. September über einen Nachfolger von Jann Jakobs (SPD) entschieden werden, der nicht noch einmal antritt.

Den Auftakt dieses Wahljahres macht am kommenden Sonntag die Bürgermeisterwahl in Lauchhammer (Oberspreewald-Lausitz). Eine Woche später stimmen die Bürger von Großbeeren (Teltow-Fläming) und Templin (Uckermark) über das Bürgermeisteramt ab.

Der Wahl in Erkner (Oder-Spree) am 18. Februar folgen eine Woche später gleich sieben Bürgermeisterwahlen: in Brandenburg an der Havel, Rathenow und Wustermark (beide Havelland), in den drei Märkisch-Oderland-Gemeinden Neuenhagen, Petershagen/Eggersdorf und Strausberg sowie in Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree).

Am 11. März wird in Beelitz (Potsdam-Mittelmark) über das Bürgermeisteramt abgestimmt. Für den 22. April sind Wahlen in Schipkau (Oberspreewald-Lausitz) sowie in zwei Gemeinden von Spree-Neiße, Drebkau und Forst, vorgesehen.

Für einige Gemeinden steht noch kein Wahltermin fest.