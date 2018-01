In Berlin und Brandenburg gibt es immer weniger Selbstanzeigen von Steuersündern. In der Hauptstadt gingen im vergangenen Jahr 94 derartige Anzeigen wegen Konten im Ausland ein, wie die Senatsfinanzverwaltung am Sonntag mitteilte. 2016 waren es noch 154 Fälle.

In Brandenburg wurden laut Finanzministerium in den ersten drei Quartalen 2017 lediglich zwei Fälle registriert, im gesamten Jahr 2016 waren es 23 Selbstanzeigen.



Seit Januar 2015 ist es für Steuerhinterzieher deutlich teurer, mit einer Selbstanzeige straffrei davonzukommen. Trotz dieser Gesetzesverschärfung gab es 2017 deutschlandweit aber immerhin noch mehr als 2.000 Selbstanzeigen.