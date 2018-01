Bild: imago/Uwe Koch/ Eibner-Pressefoto

Lob für Hans Modrow - Woidke verärgert DDR-Bürgerrechtler

26.01.18 | 19:47 Uhr

Brandenburgs Ministerpräsident hat für Verärgerung bei früheren DDR-Bürgerechtlern gesorgt: Er gratulierte dem letzten DDR-Regierungschef Hans Modrow zum 90. Geburtstag und würdigte dessen Rolle beim Übergang zur Demokratie. Das kommt nicht bei allen gut an.

Ein Gratulationsschreiben von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) an den letzten Ministerpräsidenten der DDR, Hans Modrow, stößt DDR-Bürgerrechtlern und Opfervertretern sauer auf. Woidke schrieb Modrow aus Anlass von dessen 90. Geburtstag, zu den unbestrittenen Verdiensten Modrows zähle es, "früher als andere das Gespräch mit der Opposition in der DDR gesucht und den Übergang zu Freiheit und Demokratie im Osten mit auf den Weg gebracht zu haben". Dafür seien ihm "viele Menschen bis heute dankbar". Das Glückwunschschreiben verbreitete die Brandenburger Landesregierung als Pressemitteilung.

Der Glückwunsch Glückwunsch für Modrow - Das Schreiben des Brandenburger Ministerpräsidenten

Dombrowski: Modrow tat nichts aus innerer Einsicht

Brandenburgs Landtagsvizepräsident Dieter Dombrowski erklärte dazu, eine Gratulation als menschliche Geste sei in Ordnung. Falsch sei es aber, Verdienste Modrows zu würdigen. "Der SED-Kader Modrow hat nichts aus innerer Einsicht getan", sagte der CDU-Politiker, der auch Bundesvorsitzender der Union der Opferverbände Kommunistischer Gewaltherrschaft (UOKG) ist. "Er hat sich den gesellschaftlichen Veränderungen angepasst, um aus der SED möglichst viel in die neue Zeit zu retten."

Kasparick: Verdienst gebührt den Bürgerrechtlern

Ähnlich äußerte sich der evangelische Pfarrer Ulrich Kasparick, der die Wende 1989 als Stadtjugendpfarrer in Jena erlebte. Kasparick trat im November 1989 in die damalige Sozialdemokratische Partei der DDR ein und wurde später unter anderem Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. "Modrow ist durch und durch ein SED-Mann gewesen und geblieben", so Kasparick. Den "Übergang zur Freiheit und Demokratie im Osten mit auf den Weg gebracht zu haben", wie es Woidke schrieb, "dieses Verdienst gebührt ihm ganz gewiss nicht. Das gebührt den Bürgerrechtlern, die gegen die SED aufgestanden sind."

Reiche: Glückwunsch ist für viele Schlag ins Gesicht

Kritik kam auch von Steffen Reiche. Der evangelische Pfarrer hatte die SPD in der DDR mitgegründet. Er war bis Juli 2000 Landesvorsitzender der Brandenburger Sozialdemokraten und gehörte von 1994 bis 2004 der Landesregierung an. "Natürlich kann man zum 90. Geburtstag alles Gute wünschen", erklärte Reiche. "Auch jemandem, der bis zum Mauerfall die DDR mit verwaltet und verteidigt hat." Er frage sich aber, ob das per Pressemitteilung geschehen müsse. "Viele empfinden diesen Glückwunsch als Schlag ins Gesicht", so Reiche.

Hans Modrow 2005 auf eine Pressekonferenz | Bild: dpa/Michael Hanschke

Letzter Ministerpräsident der DDR

Hans Modrow war von 1967 bis 1989 Mitglied im Zentralkomitee der SED. Im Herbst 1989 war er erster Sekretär der SED-Bezirksleitung in Dresden und dort verantwortlich für die Unterdrückung der Bürgerunruhen im Zusammenhang mit den Protesten gegen die DDR-Regierung. Am 8. November wurde Modrow Mitglied im des Politbüros, fünf Tage später wurde er in der Volkskammer zum Vorsitzenden des Ministerrats der DDR gewählt. Mit dem so genannten "Modrow-Gesetz" sorgte er dafür, dass DDR-Bürger die Grundstücke, auf denen ihre Häuser standen, preiswert erwerben konnten. Nach der Wende saß Modrow vier Jahre lang für die PDS im Bundestag und wurde dann 1999 ins Europaparlament gewählt. Am Samstag wird er 90 Jahre alt.