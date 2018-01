Im vergangenen Jahr haben Brandenburg und Berlin deutlich weniger Asylsuchende aufgenommen. In beiden Bundesländern sind die Zahlen um die Hälfte zurückgegangen. Auch bei der Bearbeitung der Anträge gibt es Fortschritte.

Brandenburg hat im vergangenen Jahr 4.515 Asylsuchende aufgenommen. Wie das Innenministerium am Dienstag in Potsdam mitteile, kamen die meisten aus Syrien (629) und Russland (592). Weitere 377 Flüchtlinge seien aus Kamerun nach Brandenburg gekommen, 313 aus dem Iran, 286 aus Eritrea und 285 aus Afghanistan. Insgesamt wurden 2017 den Angaben zufolge Asylsuchende aus mehr als 50 Ländern aufgenommen. In 74 Fällen sei die Herkunft ungeklärt, 25 Flüchtlinge seien Staatenlose gewesen.