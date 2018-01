"Jeder Brief ist ein Zeichen der Solidarität"

Seit 334 Tagen sitzt Deniz Yücel in einem türkischen Gefängnis - ohne Anklage. Der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner war zeitweise im selben Gebäude inhaftiert, wie der Journalist. Am Samstag rief er dazu auf, Briefe der Unterstützung an Yücel zu schreiben.