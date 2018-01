Eva Montag, 29.01.2018 | 15:00 Uhr

Nur mal so an alle, die jetzt meckern, dass das Leben in Berlin nicht mehr erschwinglich ist - schon gar nicht mit Kindern für Normalverdiener:

Dann zieht doch weg! Ja so einfach ist das :-)

Wir leben zum Beispiel in einer Gegend, in der man sich das Leben noch leisten kann. Miete - oder noch besser: Hauskauf! - beträgt einen Bruchteil von Städten wie Berlin oder gar München. Arbeit gibt es in jedem Bereich - es wird händeringend gesucht. Infrastruktur - KiGa, Schulen, Vereine, Erholung etc... - ist sehr gut.

Ich hör die ganze Zeit nur Leute, die mir die Ohren vollheulen: Miete nicht erschwinglich, KiGa-Platz nicht bekommen oder nicht bezahlbar, Sanierungs-Stopp in Schulen, Arbeit Fehlanzeige etc...

Bei uns: Miete lächerlich gering, KiGa-Platz nahezu sofort und für wenig Geld, Schulen werden saniert / Turnhallen gebaut, Arbeit an jeder Ecke.

Berlin war für mich bisher im besten Fall Urlaubsziel. In Zukunft nicht mal mehr das.