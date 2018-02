dpa/Boris Roessler Audio: Inforadio | 02.02.2018 | Sylvia Tiegs | Bild: dpa/Boris Roessler

Prostituiertenschutzgesetz von 2017 - "Wir wollen die Frauen schützen, die bisher keine Stimme haben"

03.02.18 | 08:43 Uhr

Ein Gesetz soll Prostituierten mehr Schutz gewähren, vor allem jenen, die dem Gewerbe nicht freiwillig nachgehen. Wesentlicher Punkt: alle Prostituierten müssen ihre Tätigkeit nun bei der Stadt anmelden. Nur Personal hat Berlin dafür leider nicht. Von Sylvia Tiegs

Für alteingesessene Berliner ist der Straßenstrich rund um die Kurfürstenstraße in Berlin-Tiergarten seit Jahrzehnten ein vertrauter Anblick: Junge Frauen laufen auf den Bürgersteigen auf und ab, Autos fahren hastig rechts ran. So sei es auch heute noch, beklagen Anwohner. "Das macht mich traurig", sagt eine Passantin. "Bei Wind und Wetter stehen die jungen Frauen hier." Vermutlich seien die meisten Prostituierten unfreiwillig auf dem Strich gelandet, sagt eine andere Frau.

Prostitution ist in Deutschland legal. Wer im Bordell oder auf der Straße anschafft – und unter welchen Bedingungen – hat den Staat lange nicht wirklich interessiert. Das soll sich jetzt eigentlich radikal ändern: Mit dem Prostituiertenschutzgesetz, das seit Sommer 2017 gilt. Seit Januar 2018 müssen sich nun ausnahmslos alle Prostituierten offiziell bei den Behörden anmelden. Marcus Weinberg, Bundestagsabgeordneter der CDU, hat das neue Gesetz entscheidend mitentwickelt. Er kennt das Milieu aus seiner eigenen Kindheit nahe der Hamburger Reeperbahn. Aus "mittlerer Entfernung" habe er einiges an Grausamkeiten miterlebt, sagt Weinberg: "Insgesamt hat sich das Milieu durch die Öffnung nach Osteuropa stark verändert."

Der Staat interessiert sich für das Dunkelfeld

Die Auswüchse dieser "Öffnung": Überall in Deutschland gehen Osteuropäerinnen auf den Strich. Marcus Weinberg und seine Parlamentskollegen haben in den vergangenen Jahren selbst dazu recherchiert. Sie haben Vertreterinnen von Beratungsstellen wie Hydra e.V. eingeladen, Polizisten und Sozialarbeiter befragt. Eine Referentin der Unionsfraktion hat ein sogenanntes Laufhaus besichtigt – ein Bordell, in dem Prostituierte Zimmer anmieten. Das Fazit der Parlamentarier: Es gibt freiwillige Prostitution, wie schon immer. Darüber hinaus existiert ein sehr großes Dunkelfeld. Vor allem das will der Staat mit dem Prostituiertenschutzgesetz künftig beleuchten, sagt Marcus Weinberg. "Wir wollen die schützen, die bisher in dieser Diskussion keine Stimme haben. Das sind vor allem Frauen aus Osteuropa, die in Massen nach Deutschland gekarrt werden, und von denen der Staat gar nicht weiß, dass sie hier leben und was mit ihnen passiert." Das Gesetz sei auch für die Hintermänner der Zwangsprostitution ein wichtiges Signal: Dafür, dass sie nun kontrolliert werden.

Ob es den Zuhältern passt oder nicht: Jeder, der in der Sexbranche arbeitet, muss sich nun bei der zuständigen Behörde seiner Stadt oder der Kommune anmelden – mit Namen und Adresse. Jede Prostituierte und jeder Stricher müssen laut Gesetz einen Arbeitsausweis bei sich tragen. Alle müssen sich einmal im Jahr gesundheitlich beraten lassen, wer jünger ist als 21 ist, sogar alle sechs Monate.

Eingang zur Beratungsstelle "Olga" in der Kurfürstenstraße | Bild: rbb/Sylvia Tiegs

"Dann setzt der Zuhälter die Frau unter Druck, damit sie funktioniert"

Kann regelmäßiger Kontakt mit Ärzten und Sozialarbeitern ein Weg sein, um die Zwangsprostitution zu bekämpfen? Monika Nürnberger, Leiterin des Frauentreffs Olga, einem Kontaktladen für Prostituierte, der direkt am Straßenstrich der Berliner Kurfürstenstraße liegt, zeigt sich mehr als skeptisch. Ein gut organisierter Zuhälter werde die Frau eben selbst zur Anmeldung und Beratung fahren. "Er setzt sie unter Druck, damit sie gut funktioniert. Und dann hat er eine mit staatlichem Siegel freiwillig arbeitende Sexarbeiterin."

Diese Einstellung mag zynisch klingen, aber für Monika Nürnberger ist sie die Summe aus sieben Jahren Arbeit mit Prostituierten. Im Frauentreff Olga geben sie und ihre Kolleginnen Prostituierten einen geschützten Raum: Hier können sie schlafen, duschen, warm essen. Außerdem eine Ärztin sehen, ihr Herz ausschütten oder einfach nur reden und Kaffee trinken. Doch gerade an die Opfer von Menschenhandel kämen sie auch bei Olga nur mühsam heran: "Sie haben Angst, stehen unter großem Druck." Viele wüssten auch gar nicht, welche Behörde für sie zuständig sei – und warum, sagt Nürnberger. "Ich halte es nicht für realistisch, Vertrauen herzustellen und Schutz zu bieten. Das ist ein langer Prozess."

mehr zum thema imago/Rolf Kremming Prostitution in Berliner Kurfürstenstraße - Straßenstrich-Anwohner werden zu Problemen befragt Im Gegensatz zu anderen Städten hat Berlin keine Sperrbezirke, in denen Straßen-Prostitution verboten ist. Das Geschäft konzentriert sich auf die Kurfürstenstraße. Jetzt will der zuständige Bezirk Mitte klären, was der Straßenstrich für die Anwohner bedeutet.

Die Frauen sollen wissen, dass es ein Beratungsangebot gibt

Marcus Weinberg in seinem schönen großen Parlamentsbüro ist nicht überrascht. Er kennt die Zweifel und die Kritik am Prostituiertenschutzgesetz und nimmt sie ernst. Beratungsstellen wie den Frauentreff Olga will der CDU-Mann weiter ausbauen. Viele Frauen wüssten gar nicht, dass es solche Beratungsangebote gebe. Auch dafür sei das Prostituiertenschutzgesetz wichtig: "Wir wollen, dass jede Frau weiß, hier gibt es eine Telefonnummer, da gibt es ein Beratungsangebot. Auch wenn sich nur wenige melden, ist es schon ein Fortschritt zur Situation heute."