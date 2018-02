Bild: dpa/Paul Zinken

Neue Statistik der Polizei - Mehr als ein Dutzend Attacken auf Parteibüros in Berlin

06.02.18 | 16:43 Uhr

Schmierereien auf Hauswänden, Steine durch die Fensterscheibe, aufgemalte Hitler-Bärte auf Wahlkampfplakaten: Berliner Volksvertreter werden regelmäßig Opfer von politisch motivierten Angriffen. Die Suche nach den Tätern ist besonders schwierig.



So gut wie jede Partei des politischen Spektrums in Berlin hat es schon erlebt: Angriffe auf Büros von Abgeordneten. Egal ob rechts oder links, auf beiden Seiten wird nicht davor zurückgeschreckt, den politischen Gegner direkt anzugreifen. Meistens wird zu Farbeimer und Pinsel gegriffen, gelegentlich fliegen aber auch schon mal Steine. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken hervor.

Grüne besonders oft betroffen

Die Berliner Polizei hat 2017 insgesamt 14 Attacken auf Partei- und Abgeordnetenbüros gezählt. Am meisten betroffen waren die Grünen mit fünf Fällen, gefolgt von den Linken mit vier, der SPD mit drei sowie AfD und NPD mit je einem Fall. Sechs Attacken rechnet die Polizei Tätern aus dem linksextremen Spektrum zu, drei Attacken Tätern aus dem rechten Spektrum. Bei fünf Fällen sei nicht eindeutig klar gewesen, wer dahintersteckt. Eines aber haben alle Taten gemeinsam: Die Ermittlungen verliefen bisher ergebnislos, Schuldige wurden nicht gefunden.



Und das obwohl die Hinweise zum Teil recht deutlich waren. So wurden zum Beispiel im Februar 2017 das Parteibüro der SPD im Hansaviertel die Fensterscheiben beschädigt und auf das gegenüberliegende Gebäude die Schriftzüg "SPD Verdränger" und "ACAB" ("All Cops Are Bastards", Anmerkung der Redaktion) geschmiert. Auf der Internetseite linksunten.indymedia.org tauchte später ein Bekennerschreiben auf. Einen Monat später schrieben Unbekannte in roter Farbe "Räumungs-Stopp" auf die Fassade eines Parteibüros der Grünen im Wedding. Auch hier bekannten sich Autonome auf der Webseite von Indymedia: Die Aktion sei ein Protest gegen die flüchtlingsfeindliche, kapitalismusfreundliche Politk des grünen Bezirksbürgermeisters Stephan von Dassel.



Täter hinterlassen oft eindeutige Spuren

Die Linke wiederum wurde im Mai 2017 offenbar Opfer eines Angriffs der NPD-Jugendorganisation "Junge Nationalisten": Die hinterließen mehrere Aufkleber mit Botschaften wie "Gegen Abtreibungen" und "Kapitalismus vernichtet unsere Identität" auf den Scheiben eines Wahlkreisbüros in Fennpfuhl. Auf den Stickern stand auch die Webseite der Gruppe. Der NPD in Köpenick wiederum wurden im Mai die Rolläden an der Parteizentrale zerstört. Bei der AfD in Lichterfelde wurde im August am Parteibüro der Briefkasten beschädigt.

Weniger Taten als 2016

Die Innenverwaltung wies darauf hin, dass sich die Zahlen noch ändern können. Sie seien am 16. Januar erhoben worden, Statistikschluss für die Erfassung von Straftaten aus dem Jahr 2017 sei jedoch erst am 31. Januar gewesen. Im Vergleich zu 2016 sind die Zahlen allerdings stark rückläufig: Damals wurden laut Recherchen des rbb über 50 politisch motivierte Angriffe auf Politiker und Parteibüros gezählt.

Sendung: Abendschau, 06.02.2018, 19:30 Uhr