Interview | Mitbegründerin der Berliner Tafel - "Wir Tafeln versorgen die Menschen nicht, wir unterstützen sie"

21.02.18 | 21:43 Uhr

Seit 25 Jahren unterstützt die Berliner Tafel Bedürftige mit Lebensmitteln. Im Interview besteht Mitbegründerin Sabine Werth darauf, dass der Staat für diese Menschen zuständig ist. Gäbe es keine überschüssigen Lebensmittel mehr, fände sie das nicht tragisch.



rbb: Worauf sind Sie denn besonders stolz nach all den Jahren karitativer Tätigkeit?

Sabine Werth: Was ich am beeindruckendsten finde, ist die großartige Unterstützung. Zum einen von den Firmen die uns die Lebensmittel geben; aber zum anderen auch von den vielen Ehrenamtlichen, die seit vielen Jahren bei der Berliner Tafel aktiv sind. Und natürlich auch alle Mitglieder die uns Geld spenden. Also insgesamt bin ich glücklich darüber, was wir alles geleistet haben in den 25 Jahren.

Die Zahl der Bedürftigen steigt, aber die Menge der Lebensmittel nimmt heutzutage ab, wie kommt das?

Die Lebensmittel nehmen ab, weil die Firmen besser disponieren, besser herstellen, das spielt eine ganz große Rolle. Die Regale sind bei Weitem nicht mehr so voll wie noch vor ein paar Jahren. Deshalb bekommen wir im Handel weniger Lebensmittel, aber das ist ja auch einer unserer Ansätze. Wir treten an gegen die Lebensmittelverschwendung. Wenn es keine überflüssigen Lebensmittel mehr gäbe und wir bekämen nichts, dann wäre das auch völlig in Ordnung. Dann müssten wir schauen, wie den Bedürftigen anders geholfen werden kann. Also wir bemerken durchaus einen Rückgang, aber bei der Berliner Tafel am wenigsten. Das sind eher die kleineren Tafeln die davon betroffen sind.

Kritiker monieren, dass durch das Almosensystem die Armut nicht bekämpft wird, sondern der Druck, etwas zu ändern, verringert wird. Sie nehmen sozusagen den Zorn der von Armut Betroffenen weg und würden sie ihrer Handlungsperspektive. Und der Politik werde auch der Druck genommen, etwas zu ändern. Was setzen Sie dem entgegen?

Eine ganze Menge. Zum einen ist es eine Überwindung für die Menschen zu einer Ausgabestelle oder Tafel zu gehen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen, das ist schambesetzt und die Menschen machen es nicht freiwillig. Aber gerade weil es schambesetzt ist, kann es in meinem Verständnis, die Wut auch durchaus fördern. Also ich glaube nicht, dass wir diejenigen sind, die die Leute davon abhalten, gegen Hartz IV oder zu geringe Renten auf die Straße zu gehen. Und wir nehmen die Politik nicht aus der Pflicht. Wir weisen die Politik permanent darauf hin, wo die Übel liegen. Nämlich in der Verschwendung von Lebensmitteln und dass zum Beispiel beim Mindesthaltbarkeitsdatum endlich mal was geändert wird. Es ist unsäglich, dass dieses Datum in den Köpfen der Menschen als Verfallsdatum gilt und nicht als Anzeichen, wie lange der Hersteller dafür verantwortlich ist. Und noch ein ganz wichtiger Punkt: Wir Tafeln versorgen die Menschen nicht, wir unterstützen sie. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Für die Versorgung muss der Staat zuständig sein.

Trotzdem haben Sie eine Art Hausfeind entwickelt. Dem Soziologen Stefan Selke sind sie wirklich ein Dorn im Auge. Er sagt, die Existenz der Tafeln sei höchstens hinnehmbar, aber eigentlich seien sie ein Skandal. Armut werde so zur Ware, von der Dritte profitieren und das Ganze dann als Engagement ausgeben.

Schöne Grüße an Stefan Selke. Seine Professur ist ihm ja weiterhin sicher mit solchen Thesen und Veröffentlichungen. Aber sowas müssen wir nicht wirklich ernst nehmen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass viele Menschen nicht den Mund aufmachen. Eine derart große Zahl an Bevölkerung, die AfD wählt, tut leider auch nichts anderes gegen die Armut.

Trotzdem beschreibt er einen Wandel innerhalb der Tafeln. Früher war es eine soziale, heute eine zunehmend ökologische Bewegung. Sie produzieren heutzutage beispielsweise Komposterde aus ungenießbaren Lebensmitteln. Also ein System, das sich ständig selbst rechtfertigt?

Durchaus wahr. Ich will in keiner Weise abstreiten, dass er nicht Recht hat. Er sagt auch, wir sind zu viele Tafeln. Dem gebe ich auch Recht. Denn: Wenn wir immer weniger Lebensmittel bekommen, aber immer mehr Tafeln werden, müssen wir einfach schauen, wo wir dann noch Lebensmittel herbekommen. Er hat mit vielen Punkten Recht und ich persönlich nehme seine Kritik auch sehr ernst. Ich denke, nur wenn wir uns mit Kritik auseinandersetzen, können wir uns verändern und wandeln. Damit ist die Berliner Tafel seit 25 Jahren beschäftigt und darauf bin ich wirklich richtig stolz, dass wir 25 Jahre Wandel hinter uns haben und ganz bestimmt auch Jahre des Wandels vor uns haben. Weil wir bereit sind, Kritik anzunehmen und uns zu verändern.

