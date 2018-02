Frank Bärlin Samstag, 17.02.2018 | 16:02 Uhr

Das war doch abzusehen und ist in anderen Städten auch so. Wer unbedingt einen eigenen Parkpatz möchte muss halt einen mieten oder mit der Wohnung kaufen. Oder halt ein Haus in Brandenburg nehmen. Auf meinem Grundstück musste ich sogar 2 Parkpläze nachweisen, um überhaupt eine Baugenehmigung zu bekommen! Auch, wenn ich gar kein Auto gehabt hätte. Dieser Art Probleme sind in Berlin hausgemacht!