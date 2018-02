"Wanna Cry" war ein Weckruf: Die Cyber-Attacke mit dem Erpressungstrojaner traf im Mai 2017 hunderttausende Rechner in mehr als 100 Ländern. Das Schadprogramm schaffte es, gleichzeitig Unternehmen, Krankenhäuser und sogar Geheimdienste in der ganzen Welt lahmzulegen - indem es Microsoft-Software infizierte.

Auch staatliche und öffentliche Verwaltungen operieren mit der Software des US-Konzerns. Recherchen des rbb, des Computermagazins c’t und des Journalistenteams Investigate Europe kommen nun zu dem Schluss: Der Microsoft-Einsatz in der öffentlichen Verwaltung macht angreifbar für Hacker und Spione, verstößt gegen das europäische Vergaberecht, blockiert den technischen Fortschritt und kommt Europa teuer zu stehen.

So hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) gegenüber der Bundesregierung bereits im Jahr 2014 erhebliche Bedenken gegen die Nutzung von Microsoft-Produkten in der staatlichen Verwaltung vorgebracht. Das geht aus einem als vertraulich eingestuften, 29 Seiten langen Vermerk der Behörde für das Bundesinnenministerium hervor, der dem rbb vorliegt.

Demnach beklagte das BSI, dass seine Sicherheitsanfragen an Microsoft "teilweise gar nicht mehr oder nur mit großer Verzögerung beantwortet“ würden. "Insbesondere für Microsoft mutmaßlich unangenehme Fragen“ würden "in aller Regel völlig ignoriert“, stellten die amtlichen Experten für Cybersicherheit fest. Sie mahnten auch eine vertraglich gesicherte Kooperation des Konzerns an. Gleichzeitig forderte die Sicherheitsbehörde eine Fülle von technischen Änderungen, um die Daten der Bürger vor fremden Zugriff zu schützen.