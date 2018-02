Berlinerin Berlin Montag, 05.02.2018 | 11:13 Uhr

Und dann kuckste dir die Stellenangebote an - da wollen die selbst für den subalternsten Dienst ein STUDIUM haben und natürlich mit sachgrundloser BEFRISTUNG. Ja sorry, wer soll sich denn da bewerben, wenn es andere Stellen ohne diese Hindernisse gibt? So viele taxifahrende Sozialpädagogen gibt es gar nicht, wie die fordern. Da werden sie wohl die Bewerberfrist nicht nur für den Polizeidienst monatlich verlängern müssen, die Kombi "Studium aber mit Befristung" kann man angenehmer an den Unis der Stadt haben.

Träum weiter, Senat....