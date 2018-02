Tausende Kita-Plätze können in Berlin nicht besetzt werden, auch weil jede vierte Erzieherin ihre Ausbildung abbricht. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hat pragmatische Ideen, wie die Situation verbessert werden kann . Doch rasche Besserung ist nicht in Sicht. Von Kirsten Buchmann

Die ganztägige Ausbildung an einer Fachschule dauert für angehende Erzieherinnen drei Jahre, ohne dass sie in dieser Zeit ein Einkommen haben. Kein Geld - das ist aus Sicht des stellvertretenden Geschäftsführers des Paritätischen Wohlfahrtsverbands, Martin Hoyer, ein Hauptgrund, die Ausbildung abzubrechen. Für Babysitten und Jobben fehle neben den Ausbildungsanforderungen die Zeit. "Das funktioniert deswegen nicht, weil man eben in der schulischen Ausbildung ist. Da muss man auch zu Hause arbeiten, dann ist es mit nebenbei arbeiten schwierig."