Mittwoch, 28.02.2018 | 22:20 Uhr

Das Ziel dieser Initiative ist mir immer noch nicht ganz klar. Wer hindert denn Migranten (Verzeihung, Migrant*innen) daran, sich für Jobs in der Verwaltung zu bewerben? Es gibt keine Vorgaben, Migrant*innen nicht einzustellen. Die darf es auch gar nicht geben. Was genau ist also das Ziel?



Läuft es am Ende darauf hinaus, Quoten einzuführen, die bei der Stellenbesetzung zu beachten sind? So wie ich es verstanden habe, ist das vordergründige Problem derzeit doch, dass es schlicht nicht genügend Bewerber gibt. Also wird man doch am Ende (hoffentlich) jeden fachlich und menschlich qualifizierten Bewerber einstellen, ohne Rücksicht auf die Ethnie.



Wenn neue Bewerber angesprochen werden sollen, warum dann nicht eine (selbstverständlich deutschsprachige) Kampagne für alle? Ich ahne, auf welchen Unsinn das ganze hinausläuft. Na klar, das ist ein leckerer Kuchen, von dem viele gerne ein Stückchen naschen möchten...