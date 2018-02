Die Berliner SPD wächst in rekordverdächtigem Tempo. Sehr wahrscheinlich wird die Hauptstadt-SPD bald die Marke von 20.000 Mitgliedern knacken. Am Dienstag um Punkt 18 Uhr wird genau nachgezählt, dann endet auch eine wichtige Frist: Wer es bis dahin geschafft hat, Mitglied zu werden, darf am Mitgliedervotum teilnehmen und mitentscheiden, ob die SPD erneut in eine Große Koalition geht oder nicht.