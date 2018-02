In dem Entwurf einer Abschlusserklärung der Expertengruppe heißt es, die Autohersteller könnten nur dann dazu verpflichtet werden, auf eigene Kosten Hardware-Nachrüstungen vorzunehmen, "sofern das Vorhandensein einer unzulässigen Abschalteinrichtung hinreichend nachgewiesen ist". Deswegen kommt für das Gremium jetzt auch eine finanzielle Förderung dieser Maßnahmen durch Steuergelder in Frage, um Fahrverbote für Diesel-Autos zu vermeiden.

Mehr Berliner als bislang bekannt sind zu hoher Stickoxid-Belastung ausgesetzt - das zeigen Messungen von rbb|24 und der TU Berlin. Das Problem ist flächendeckend: An 73 Standorten liegen die Werte über dem Grenzwert. Unsere Datenanalyse zeigt die Belastung in Ihrer Nähe.

In Berlin und Brandenburg fährt rund jeder vierte Autobesitzer einen Diesel, insgesamt sind es über 600.000 Menschen. Ein Großteil dieser Fahrzeuge stößt wesentlich mehr gesundheitsschädliches Stickoxid aus als erlaubt – das ist der Hauptgrund dafür, dass die NO2-Grenzwerte in weiten Teilen Berlins massiv überschritten werden. Am kommenden Donnerstag entscheidet das Bundesverwaltungsgericht, ob Städte grundsätzlich Fahrverbote erlassen dürfen. Geben die Bundesrichter grünes Licht, könnte Berliner und Brandenburger Diesel-Fahrern ab dem Sommer ein Fahrverbot in Berlin drohen - es sei denn, sie lassen ihr Auto nachrüsten.



Doch sollen nun wirklich Steuergelder dafür aufgewendet werden, um ein Problem zu lösen, das vor allem die Autoindustrie zu verantworten hat? Das sei "völlig inakzeptabel", erklärte der Verkehrsclub VCD. Nicht die Opfer, sondern die Verursacher der schlechten Luft müssten zur Verantwortung gezogen werden. Alles andere sei eine "Kapitulation vor der Autoindustrie".

Der Staat dürfe sich nicht "vor den Karren der Autoindustrie spannen" lassen, kritisierte auch der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (vzbv), Klaus Müller. "Bevor ein staatliches Förderprogramm überhaupt diskutiert werden darf, müssen die Hersteller zur Übernahme des Großteils der Kosten verpflichtet werden", forderte Müller. "Die Fahrzeughalter für etwas zur Kasse zu bitten, für das sie nichts können, wäre ein Unding."