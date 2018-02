In den Koalitionsverhandlungen haben sich Union und SPD in den Politikbereichen Wohnen und Mieten auf ein gemeinsames Regierungsprogramm geeinigt. Für die SPD saß Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller mit in der Verhandlungsgruppe zu diesen Themen. Nach den Sondierungen hatte er noch deutliche Kritik an den Ergebnissen geübt.

Nun lobte Müller am Montag im rbb Inforadio: "In den letzten Tagen es gelungen, wesentliche Dinge zu formulieren in so einem wichtigen Politikbereich. Das ist ein Schritt nach vorne." Die FDP-Fraktion im Bundestag kritisierte dagegen den Kompromiss in der Wohnungsbaupolitik als bürokratisch und ungerecht.



Die wichtigsten Einigungen in der Übersicht: