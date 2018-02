imago stock&people Audio: Inforadio | 28.02.2018 | Nina Amin | Bild: imago stock&people

Berliner Senat plant 25 weitere Standorte - Modulare Unterkünfte: Mehrere Bezirke legen Widerspruch ein

28.02.18 | 06:18 Uhr

Bis zu diesem Mittwoch wollte der Senat die Standorte für 25 neue Flüchtlingsunterkünfte festklopfen. Doch mehrere Bezirke wehren sich: Einige der vorgeschlagenen Standorte seien ungeeignet oder schon verplant. Und mit Alternativen sieht es schwierig aus.

Vor rund zwei Wochen kündigte der Berliner Senat an, dass in Berlin an 25 weiteren Standorten sogenannte modulare Unterkünfte für Flüchtlinge (MUF) entstehen sollen. Pro Bezirk benannte der Senat zwei Standorte, die mit den Bezirken "abgestimmt seien". Wenn die Bezirksbürgermeister damit unzufrieden seien, könnten sie bis zum Mittwoch (28.02.) Alternativ-Standorte benennen. Eine Umfrage des rbb bei den Bezirken zeigt nun: Mehrere Bezirke lehnen Standorte entweder als ungeeignet ab oder geben an, es gebe für die Areale bereits andere Pläne. Nicht immer gibt es Alternativen.



Neukölln: "Vorzeitiger Freizug ausgeschlossen"

So lehnt es Neuköllns Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) ab, MUFs auf dem Schul-Standort am Haewererweg 35 zu errichten. Dort befindet sich das Leonardo-da-Vinci-Gymnasium, für das derzeit ein neuer Standort gebaut wird. Umziehen soll die Schule aber erst im Jahr 2020. "Ein vorzeitiger Freizug ist ausgeschlossen", teilte Giffey dem rbb auf Anfrage mit. Der Bezirk habe auch Interesse an der Fläche, beispielweise für dringend benötigte Jugendfreizeiteinrichtungen oder eine Kita.

Giffey lehnt auch eine separate Flüchtlingsunterkunft auf den Buckower Feldern ab: "Im Interesse eines sozial gut durchmischten Wohngebiets spricht sich das Bezirksamt dafür aus, dass hier kein separates MUF errichtet wird, sondern ein Teil der Wohnungen für die Flüchtlingsunterbringung genutzt werden kann", heißt es dazu. "Hier sollte dann auch an andere auf dem Wohnungsmarkt benachteiligte Menschen gedacht werden."

Steglitz-Zehlendorf: Wir prüfen noch

Die Bürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf, Cerstin Richter-Kotowski (CDU) hat gegen den Standort am Osteweg Widerspruch eingelegt. Alternative Standorte seien intern noch in der Prüfung. Es sei aber "nicht möglich", bis Dienstag einen Ersatzstandort zu benennen. "Ich wünsche mir, dass der Bezirk sich mehr auf den Wohnungsneubau fokussieren kann - gerne auch vorrangig für Geflüchtete - als auf MUFs und Gemeinschaftsunterkünfte", sagte Richter-Kotowski zudem.

Spandau: "Eine konkrete Idee ist mir nicht bekannt"

Auch Spandaus Bürgermeister Helmut Kleebank (SPD) sieht einen vom Senat benannten Standort am Askanierring 70 – 108 als "planungsrechtlich nicht zulässig" an. Es müsse auf dieser "sehr großen Fläche" erst eine Erschließungsstraße gebaut werden, dafür gebe es aber bisher keine handfesten Pläne. "Eine konkrete Idee, auf welcher Teilfläche eine Modulare Unterkunft für Flüchtlinge gebaut werden könnte, ist mir nicht bekannt", teilt Kleebank mit - lässt aber offen, auf welchem Alternativ-Standort Platz in seinem Bezirk Platz für eine MUF wäre.

Marzahn-Hellersdorf: "Standort Alt-Hellersdorf ungeeignet"

Marzahn-Hellersdorf ist unglücklich mit den vorgeschlagenen Standorten Alt-Hellersdorf und Murtzaner Ring. "Der Standort Alt-Hellersdorf ist ein gewerblicher Standort und ungeeignet", heißt es. "Hier wird das Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf in Abstimmung mit der GeSoBau einen alternativen Vorschlag unterbreiten." Der Standort am Murtzaner Ring sei zwar "grundsätzlich geeignet" - hier "erwartet das Bezirksamt allerdings die Errichtung eines Wohnhauses mit Wohnungen bzw. Appartements ohne Einzäunung, aber mit Begleitung durch einen Träger".

Tempelhof-Schöneberg: "Beruht in keiner Weise auf einem Konsens"

Die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD) zeigte sich dem rbb gegenüber ebenfalls unzufrieden mit der Standortwahl - mit ihrem Bezirk seien die Standorte auch nicht abgestimmt worden, betonte sie. Das Bezirksamt habe "immer wieder den Dissens zum Standort Diedersdorfer Weg erklärt und somit beruht dieser in keiner Weise auf einem Konsens mit dem Bezirksamt".



Das Gelände am Diedersdorfer Weg am Stadtrand werde dringend als Ausgleichsfläche benötigt "für die Genehmigung von dringend benötigtem Wohnungsbau an anderen Stellen des Bezirks". "Auch sind Integration, Beschulung etc. an diesem Standort nur schwer möglich." Das Bezirksamt habe bereits einen Alternativstandort benannt.



Positionen weiterer Bezirke: Charlottenburg-Wilmersdorf Charlottenburg-Wilmersdorf hatte laut Senat noch keine Standorte genannt. Der Bezirk schlägt nun vor, beim Stadtbad Wilmersdorf an der Barbanter Strasse zu bauen. Eine weitere geeignete Fläche, so der Bezirksbürgermeisters von Charlottenburg-Wilmersdorf (SPD), Reinhard Naumann, werde derzeit noch geprüft.



Friedrichshain-Kreuzberg Von Bezirksbürgermeisterin Monika Herrmann heißt es zu den vorgeschlagenen Standorten: "Wir sind (...) zufrieden mit der Standortwahl und werden keine anderen Standorte vorschlagen." Dennoch würde das Bezirksamt "Wohnungsbau für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen präferieren. Wir bevorzugen gemischte Wohnquartiere mit bezahlbarem Wohnraum für alle, vor allem am Standort Reichenberger Straße/Ratiborstraße. Zudem bevorzugen wir individuelle Bauten, die sich in das Umfeld einfügen, gegenüber Modulbauten."

Pankow Aus dem Bezirksamt Pankow heißt es, zu den vorgeschlagenen Standorten habe man "sich noch keine abschließende Meinung gebildet". Man werde das Ergebnis der Prüfungen zunächst mit dem Senat besprechen".