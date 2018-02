Werner Berlin Mittwoch, 28.02.2018 | 22:07 Uhr

Russland hat in den 1990er Jahren seine Wirtschaft für den Westen geöffnet, im Gegenzug sollte Russland Zugang zum westlichen Kapital- und Aktienmarkt bekommen. Der Zugang wurde verweigert, die Wirtschaft Russlands brach zusammen. Ausserdem wollte Russland Mitglied der NATO werden. Das wurde ebenfalls vom Westen abgeleht. Stattdessen sollten wenigstens die ehemaligen Ostblock-Staaten und Sowjetrepubliken NICHT NATO Mitglied werden. Das wurde vom Westen zugesagt, aber nicht eingehalten (Polen, Balktikum etc). Der Westen arbeitet seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion munter weiter an der Zersetzung des russischen Einflussbereiches durch das befeuern und anstiften von Kriegen (Jugoslawien, Tschetschenien, Georgien, Ukraine, Syrien). Jedes mal waren es vom Westen gesteuerte und finanzierte (islamistische oder radikalnationale) Terroristen, die diese (Stellvertreter)Kriege (gegen Russland) begannen. Egal was Ihnen die Westliche Propaganda erzählt hat, es geht der NATOnie um Menschenrechte.