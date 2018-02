guehartmann Hannover Donnerstag, 01.02.2018 | 19:19 Uhr

Unglaublich, wenn die Chefin der Schulbehörde keine Ahnung hat, wer, was an Berliner Schulen unterrichtet. Aber wer in der Berliner Regierung weiß schon, was in seinem(ihren)Ressort so passiert. Man kann den Wowereit Slogan von "Arm aber Sexy" umformulieren in "Unwissend und Hilflos"