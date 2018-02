rbb/ Ulf Morling Video: Abendschau| 13.02.2018 | Boris Hermel | Bild: rbb/ Ulf Morling

Auf Facebook gegen Homosexuelle gehetzt - Berliner AfD-Politiker wegen Volksverhetzung verurteilt

13.02.18 | 19:40 Uhr

Weil er auf Facebook Homosexuelle beschimpfte, muss der AfD-Politiker Kay Nerstheimer eine Geldstrafe über 7.000 Euro zahlen. Das Amtsgericht Tiergarten verurteilte ihn am Dienstag wegen Volksverhetzung. Es ist nicht das erste Urteil gegen den 53-Jährigen. Von Ulf Morling

Der AfD-Politiker Kay Nerstheimer ist am Dienstag wegen Volksverhetzung zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt worden. Eine Richterin des Amtsgerichts Tiergarten sah es als erwiesen an, dass der 53-Jährige Homosexuelle auf Facebook verunglimpfte.



Der angeklagte AfD-Funktionär hatte sich nach Überzeugung des Gerichts im Dezember 2014 mit insgesamt drei Kommentaren auf seiner Facebookseite diffamierend über Homosexuelle geäußert. Die Gesamtschau seiner Diskussionskommentare lasse keinen Zweifel. "Es ging Ihnen vordergründig darum, die Homosexuellen als minderwertig und nicht gleichwertig darzustellen", so Amtsrichterin Ta-Som Yun im Urteil. Nerstheimer, Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses, hatte Wörter wie "genetisch degeneriert" und "widernatürlich" benutzt. Indem Homosexuelle sich nicht vermehren könnten, "lösche die Natur Fehler im Programm".



Diffamierend und erniedrigend

Diese Diskussionskommentare seien diffarmierend und erniedrigend und sprächen den Homosexuellen eine gleichwertige Existenz ab, hieß es. Davon war bereits die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer überzeugt. Auch sie hatte eine Geldstrafe von 7.000 Euro gefordert. Kay Nerstheimer sagte nach dem Urteil dem rbb: "Die Genossin Richterin hat sich an den Genossen Staatsanwalt gehalten." Damit spielte der Angeklagte auf seine DDR-Vergangenheit an. Auch damals habe er sich nicht den Mund verbieten lassen, so Nerstheimer.



"Dass mich die Linken hassen, ist mir klar"

Zwei Prozesstage lang war im Amtsgericht Tiergarten verhandelt worden, ob der angeklagte AfD-Politiker eine Volksverhetzung mit seinen Facebook-Kommentaren begangen hat. Erst nachdem der Angeklagte im September 2016 bei der letzten Wahl zum Abgeordnetenhaus ein Direktmandat für die AfD in Lichtenberg geholt hatte, war er wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Für Nerstheimer eine klare Retourkutsche schlechter Wahlverlierer im linken Spektrum, denen er das Direktmandat in Lichtenberg abgejagt habe, so der AfD-Mann am Rande des Prozesses. "Ich habe in meinem Bekanntenkreis genug homosexuelle Freunde, die mittlerweile den Kopf schütteln und fragen: Was wollen die eigentlich von Dir?"

Statt das angebliche "Missverständnis" aufzuklären, dass zu seinem Prozess führte, schwieg Nerstheimer in der Verhandlung. Warum er nicht klargestellt habe, dass er Homosexuelle mit allen anderen Menschen gleichstelle und nicht diskriminieren wolle, wurde der Angeklagte nach seiner Verurteilung gefragt. Er antwortete ausweichend: Ob das Wühlen in den alten Facebook-Threats guter Stil sei, wisse er nicht. Wäre er nicht ins Abgeordnetenhaus gewählt worden und würden ihn nicht die Linken hassen, hätte es nie diese Anzeige gegeben, so der angeklagte Abgeordnete.

Mehrfach vorbestraft

Zwischen 2004 und 2008 ist Kay Nerstheimer immer wieder wegen Straftaten verurteilt worden. Der frühere DDR-Bürger, der unter anderem bei der NVA diente und nach der Wende zu einer Wachschutzfirma ging, hat ein langes Vorstrafenregister: Wiederholtes Fahren ohne Führerschein ist das kleinste seiner Delikte. Auch wegen gefährlicher Körperverletzung, Betrug und Urkundenfälschung ist er vorbestraft.



Im Zusammenhang mit der Facebook-Diskussion um Homosexualität hatte der AfD-Funktionär u.a. über seine drei Kinder geschrieben: "natürlich gezeugt, geboren und liebevoll in einer intakten Familie aufgewachsen also Vater und Mutter, Eltern!!" Als der Angeklagte das schrieb, war er längst vom Amtsgericht Tiergarten wegen Verletzung der Unterhaltspflicht zu einer dreimonatigen Gefängnisstrafe verurteilt, die im Mai 2006 zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Inzwischen nicht mehr in der AfD-Fraktion

Nach dem Bekanntwerden der Volksverhetzungs-Vorwürfe hatte Nerstheimer die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus verlassen und sitzt jetzt als fraktionsloser Abgeordneter im Landesparlament. Alice Weidel, Co-Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion und Mitglied des Bundesvorstands, hatte in einem Zeitungsinterview über ein Parteiausschlussverfahren gegen Nerstheimer gesprochen. Doch bis heute ist der 53-Jährige Mitglied der AfD und sitzt im Abgeordnetenhaus. Auf die Frage, ob er jetzt überzeugt sei, dass Homosexuelle gleichwertige Menschen sind und nicht "widernatürlich", sagte der verurteilte AfD-Funktionär wörtlich: "Im Sinne der Biologie ist es natürlich nicht natürlich, das ist doch klar. Das sagt Ihnen jeder Kaninchenzüchter, das einfach normal ist, was der Erhaltung der Art dient." Gegen seine Verurteilung wird er Rechtsmittel einlegen, erklärt Nerstheimer gegenüber dem rbb nach dem Urteilsspruch.