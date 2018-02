Dagegen Friedrichshain Mittwoch, 07.02.2018 | 12:25 Uhr

Welcher Investor will denn ernsthaft in Berlin etwas erschaffen, wenn die Lokalpolitiker hier andauernd und in diesem Fall auch noch nachträglich die Spielregeln ändern? Dass die Berliner Linke mit der Brechstange das architektonische Zentrum der zweiten deutschen Diktatur vor Fortschritt bewahren will, wird zunehmend unerträglich. Wenn rund um den Alex Hochhäuser entstehen, wird natürlich von manchen Ecken aus, die Sicht auf den Fernsehturm eingeschränkt sein. Na und?

Ist Frau Lompscher eigentlich bewusst, dass dieses gigantische Betondödel schlicht und ergreifend nur deshalb gebaut wurde, weil die SED-Schergen zeigen wollten, dass Sozialismus und Kommunismus dem Westen überlegen sind. Und jetzt argumentiert sie mit der Angst vor Verdeckung eben jenes Bauwerks.