Junghans Mittwoch, 21.02.2018 | 14:06 Uhr

Im Fall Amri werden meines Erachtens jede Menge Nebelkerzen geworfen um von Hintergründen abzulenken, die nicht bekannt werden dürfen. Ich glaube nicht an die berüchtigten Einzeltäter, die immer wieder vorgeführt werden wenn etwas vertuscht werden soll. Oder an deren zufällig gefundenen Ausweise. Diese Masche wird schamlos immer wieder neu aufgelegt.

Der Anschlag am Breitscheidplatz war meines Wissens der zweitgrößte Terroranschlag in der BRD. Der größte geschah 1980 in München. Auch dort waren Geheimdienste, insbesindere der sog. Verfassungs"schutz" involviert, dessen Rolle bis heute nicht aufgeklärt werden darf. In den 90ern wurden vorsorglich alle Asservaten vernichtet, angeordnet von höchster Stelle. Ähnliche Schredderaktionen gibt es auch in der Causa "NSU".

Wie kann das alles funktionieren ohne eine staatlich geschützte Mafiastruktur? "Qui bono?"

Die Auswirkungen: Aufrüstung in Überwachung und Sicherheitstechnik und Einschränkung der Freiheit.