Berlins Schüler schneiden maximal mittelmäßig beim Vera-Vergleichstest ab, auch bei Pisa kommen sie nicht besonders gut weg. Dabei wird in Schüler und Schülerinnen aus der Hauptstadt bundesweit am meisten Geld gesteckt.

Berlin gibt bundesweit das meiste Geld für die Ausbildung von Schülern aus.

Das geht aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurden. Danach hat die Hauptstadt im Jahr 2015 im Schnitt 8.900 Euro in die Ausbildung eines Schülers investiert. In Brandenburg waren es 6.800 Euro, das sind 100 Euro unter dem deutschlandweiten Durchschnitt.