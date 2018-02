AnHe Berlin Montag, 19.02.2018 | 15:09 Uhr

Das ist eine wunderbar reißerische Überschrift. Es zeigt mehr als genug, dass der Herr Schumann vom Thema IT nicht wirklich einen Durchblick hat. Open-Source-Software hat in den wenigsten Bereichen einen wirklichen Vorteil gegenüber Bezahlsoftware (also Microsoft), da man für einen stabilen IT-Betrieb mehr als nur die Software benötigt. Es wird auch erwartet, dass eben diese Software in die Systemumgebung passt und im Notfall Unterstützungsleistung für Fehler vorhanden ist. Dazu braucht man dann wieder Beratungsfirmen, die eben nicht umsonst arbeiten. Damit ist der Kostenfaktor schon fast kein Argument mehr. Desweiteren braucht man für eine Nutzung von Open-Source häufig ausreichend Entwicklerressourcen, da die Lösungen selten wirklich fertig sind. Auch das treibt die Kosten in die Höhe. So etwas ist natürlich für Unternehmen geeignet, die selber mit weiteren Entwicklungen Geld verdienen wollen (siehe Google), aber auf keinen Fall für solche die nur einen stabilen IT-Betrieb benötigen.