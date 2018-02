Der Service an den Berliner Bürgerämter war lange Zeit legendär - schlecht. Die größten Baustellen sollen in diesem Jahr verschwinden. E-Mail- oder SMS-Erinnerungen sollen eingeführt, Beschränkungen beim Aushändigen von Ausweisen gelockert werden.

Vieles funktioniert aber auch noch nicht so wie erhofft. Das Computersystem etwa informiert Kunden bisher nicht, wann ein Wunschtermin für sie frei wäre. Das werde sich in diesem Jahr ändern, kündigte die Staatssekretärin an. Die Berliner sollen dann online eingeben können, wann sie Zeit haben und in welches der rund 40 Bürgerämter sie wollen. Daraufhin sollen passende Vorschläge kommen.

Das System werde Mitte des Jahres getestet und zum Jahresende für alle verfügbar sein, sagte Smentek. Künftig sollten Bürger auch per E-Mail oder SMS an einen gebuchten Termin erinnert werden. So wie es viele Arzt- und Zahnarztpraxen bereits seit Jahren praktizieren. Zehn bis 20 Prozent der Leute würden gar nicht erst zu ihren Terminen an den Bürgerämtern erschienen; nur wenige sagten jedoch rechtzeitig ab. Die Berliner sollen künftig auch mehr online erledigen können, Termine werden dann überflüssig.