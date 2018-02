rbb Video: Abendschau | 20.02.2018 | Sascha Hingst | Bild: rbb

Kolat fordert verbindliche Personalschlüssel - Berlin startet Bundesratsinitiative für bessere Pflege

20.02.18 | 21:06 Uhr

Pfleger in Krankenhäuser betreuen heute nahezu doppelt so viele Patienten wie noch vor 25 Jahren. Um die Lage zu verbessern, startet Berlin eine Bundesratsinitiative. Gesundheitssenatorin Kolat kündigte im rbb an, wer die Kosten dafür übernehmen müsse.



Das Land Berlin startet eine Bundesratsinitiative für bessere Pflege. Ziel sind bundesweit verbindliche Personalschlüssel für Pflegekräfte an Krankenhäusern. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) sagte in der Abendschau, die Initiative ziele darauf ab, mehr Personal zu bekommen. "Wir haben jetzt im Senat ganz konkret Vorgaben für die Bundesregierung beschlossen, was wirklich getan werden muss", sagte Kolat. Bisher gebe es keine verbindlichen Personalschlüssel für alle Stationen. Wichtig sei, dass dies für Tag und Nacht geregelt werde. Das Geld dafür müsse über die Krankenkassen kommen. "Die Kassen haben viel Geld gebunkert, und jetzt muss es locker gemacht werden für mehr Pflegekräfte", so Kolat.



Bessere Bezahlung und mehr Ausbildung

"Für die Initiative hoffen wir auf die Unterstützung der Bundeskanzlerin und der anderen Bundesländer", sagte sie weiter. Die Pflegestandards müssten bundeseinheitlich für alle Krankenhäuser geregelt werden. Kolat kritisierte, dass die Krankenhäuser in den vergangenen Jahren zu wenig Pflegekräfte ausgebildet hätten. "Bessere Bezahlung und mehr ausbilden - das ist sowieso die Voraussetzung für mehr Personal."

Zahl der Pflegepatienten hat sich in 25 Jahren verdoppelt

Kolats Angaben zufolge ist die Zahl der Ärzte an Krankenhäusern in den vergangenen 15 Jahren um 25 Prozent gestiegen. In der gleichen Zeit sei die Zahl der Pflegekräfte um 30 Prozent zurückgegangen. Die Arbeitsintensität habe erheblich zugenommen. 1991 habe eine Pflegekraft im Krankenhaus pro Schicht noch 32 Patienten betreut, 2016 seien es im Schnitt fast 63 gewesen. Zudem sei die Fluktuation hoch.