Die Grundschule Carl-Kraemer in Berlin-Gesundbrunnen muss schließen, weil sie in einem zu schlechten baulichen Zustand ist. Die Kinder müssen nun übergangsweise in andere Schulen gehen. Von Jenny Barke

Eigentlich ging es am Anfang nur um Schimmel. Dieser wurde im Keller der Carl-Kraemer-Grundschule festgestellt, Kunstatelier sowie Lagerräume konnten deshalb nicht mehr benutzt werden. Doch dann stellte das Bezirksamt Mitte fest, dass auch das Erdgeschoss befallen war. Jetzt hat der Schulstadtrat des Bezirks Mitte, Carsten Spallek (CDU), angeordnet, die gesamte Schule zu schließen - denn bei Kontrollen, ob weitere Räume von Schimmelsporen kontamiert seien, fanden sich weitere Schäden: Deckenabhängungen sind marode, so Spallek.

Weil das Risiko für die rund 500 Schüler und die Lehrer zu groß sei, wird die Schule nun bis Ostern geschlossen. Bis dahin, so hofft Spallek, sind wieder genügend Räume für den Unterricht nutzbar. Doch es bestehen Zweifel daran, diese Planung einzuhalten: "Jetzt dürfen bei den Arbeiten keine weiteren gefährdenden Schäden entdeckt werden, sonst verzögert sich alles", sagt Spallek. Für den Unterricht werden die Schüler die kommenden Wochen täglich von der Carl-Krämer-Grundschule von Shuttle-Bussen abgeholt. Sie werden zu drei anderen Schulen gebracht, in die sie klassenweise verteilt worden sind. Allein der Bustransfer bis Ostern kostet die Stadt einen mittleren fünfstelligen Betrag, schätzt Spallek.

"Sparen bis es quietscht, das hat selbst der Regierende Bürgermeister Wowereit gesagt. Und letztendlich ist das, was wir heute erleben müssen, ein Ergebnis der - ja das ist ja keine Sparpolitik gewesen, sondern eine Kürzungsarie", so Spallek. Er ärgert sich darüber, dass viele Schulen inzwischen so kaputtgespart sind, dass sie kein Ort des Wohlfühlens mehr sind. Dabei sei es besonders für Schüler und Lehrer wichtig, in einer Umgebung zu lernen und zu lehren, in der eine gute Lernatmosphäre herrsche.

Doch die gute Lernatmosphäre könnte vielen Kindern ab 2021 komplett fehlen. Denn für rund 1.680 Schüler gibt es nach derzeitiger Planung gar keinen Schulplatz. Dafür müssten erst einmal die baufälligen Schulen saniert werden. Doch Spallek befürchtet das Gegenteil: Zu viele Gebäude sind marode, so schnell könne die Stadt jetzt gar nicht mehr hinterherkommen. "Die Carl-Kraemer-Grundschule ist nur ein Vorbote dessen, was uns alle noch erwartet", warnt er.

Eine andere Option wäre es, neue Schulen zu bauen. Doch auch das ist einfacher gesagt als getan. In Berlin ist der Raum so knapp, dass auch für Schulneubauten oder Erweiterungen kein Platz ist. Nachdem der gefunden ist, beginnt ein langes Prozedere: Vom Beginn der Bauplanung, über die Suche nach einem geeigneten Objekt bis hin zum letzten Schliff vergehen erfahrungsgemäß durchschnittlich sieben Jahre in Berlin. Davon hätten bei sofortigem Start dann die heute Neugeborenen etwas.