Ob Familiennachzug, Obergrenze oder Ankunftszentren: Andreas Germershausen lässt an der von Union und SPD vereinbarten Flüchtlingspolitik kein gutes Haar. Die Ergebnisse der GroKo-Verhandlungen seien "enttäuschend", sagt der Berliner Integrationsbeauftragte.

Der Berliner Integrationsbeauftragte Andreas Germershausen hat die Pläne der geplanten großen Koalition in der Flüchtlingspolitik kritisiert. "Im Hinblick auf die Integration ist das insgesamt enttäuschend", sagte er der Nachrichtenagentur dpa.

Ein 16-jähriger schwer traumatisierter Syrer hat sich vor Gericht erstritten, seine Eltern und Geschwister nach Berlin zu holen. Es zähle das Kindeswohl, so das Berliner Verwaltungsgericht. Das Urteil könnte weitreichende Folgen haben.

Als Beispiel nannte Germershausen die Begrenzung des Familiennachzugs für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutzstatus, also Menschen, die nur vorübergehend geschützt sind - das betrifft vor allem Menschen aus Syrien. Bis August soll er nach den Plänen von Union und SPD weiter ausgesetzt bleiben, dann sollen monatlich bis zu 1.000 Menschen einreisen können.

"Es gibt viel mehr Familienangehörige, die auf den Nachzug warten - die geringe Zahl ist ein Problem", so Germershausen. "Das andere Problem ist vielleicht noch gravierender: Es soll keinen Anspruch auf Familiennachzug mehr geben, es bleibt eine Ermessensentscheidung." Für Integration sei familiäres Leben aber existenziell. Zudem sei das Recht auf Schutz der Familie im Grundgesetz verankert.



Germershausen lehnt auch das Vorhaben ab, zentrale Aufnahme-, Entscheidungs- und Rückführungseinrichtungen zu schaffen, in denen Asylbewerber von der Ankunft bis zur Entscheidung ihres Antrags verbleiben. "Es ist zu befürchten, dass die dort untergebrachten Menschen in einer Warteposition verharren und keine echte Chance auf Integration erhalten", sagte er.