Nach der jüngsten Flucht eines Strafgefangenen aus dem Berliner Justizvollzugsanstalt (JVA) Tegel soll jetzt ein externer Fachmann nach Sicherheitslücken suchen. Gerhard Meiborg, Justizexperte aus Rheinland-Pfalz, werde die Abläufe in der Haftanstalt analysieren, teilte Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis90/Die Grünen) am Dienstag mit.

Meiborg werde in der kommenden Sitzung des Rechtsausschusses des Abgeordnetenhauses vorgestellt; seinen Bericht solle er bis Mitte März vorlegen, so Behrendt.



Ein Vorfall wie in der vergangenen Woche, als ein 24-Jähriger aus der JVA Tegel floh, solle sich nicht wiederholen, sagte der Senator. Meiborg solle unter anderem klären, "an welchen Stellen Lücken in den Sicherheitsabläufen, insbesondere an den Pforten, bestehen und wie diese geschlossen werden können". Laut Behrendt war Meiborg bis zu seinem Ruhestand Leiter der Abteilungen Strafvollzug und Strafrecht im Justizministerium von Rheinland-Pfalz.