Nach den zuletzt vermehrten Ausbrüchen aus Berliner Gefängnissen hat der in die Kritik geratene Justizsenator Dirk Behrendt mit einem Sofortprogramm reagiert. Unter anderem sollen 50 neue Mitarbeiter befristet eingestellt werden - vorrangig in Tegel.

Nach der Flucht eines Gefangenen aus der Justizvollzugsanstalt Tegel hat Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag ein Sofortprogramm für mehr Sicherheit angeordnet. Zudem will er die rechtspolitischen Sprecher der Abgeordnetenhaus-Fraktionen darüber informieren.

Wie die Justiz-Senatsverwaltung dem rbb bestätigte, soll das Programm zunächst vor allem für mehr Sicherheit in der JVA Tegel sorgen. Geplant sind 50 neue befristete Stellen, um Personallücken zu schließen. Deshalb sollen die neuen Mitarbeiter vorrangig in Tegel eingesetzt werden. Sie könnten aus Sicherheitsdiensten kommen und sollten keinen direkten Kontakt mit Gefangenen haben, heißt es in einem Papier mit acht Punkten, das dem rbb vorliegt. Die ersten neuen Mitarbeiter sollen laut Justizverwaltungssprecher Sebastian Brux ab Mai beginnen.