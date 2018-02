Neues Buch erscheint am Mittwoch

Ein Jahr nach der Verhaftung des deutschen Journalisten Deniz Yücel in der Türkei erscheint nun sein neues Buch - mit Texten aus 13 Jahren. "Ein Symbol dafür, dass Deniz nicht schweigt", sagt seine Herausgeberin, die "taz"-Journalistin Doris Akrap.

Seit dem 14. Februar 2017 ist der deutsch-türkische Journalist und "Welt"-Korrespondent Deniz Yücel inhaftiert. Die türkischen Behörden werfen dem 44-Jährigen vor, sich an Terrorpropaganda und Volksverhetzung beteiligt zu haben - doch Yücel lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Am kommenden Mittwoch, dem ersten Jahrestag seiner Festnahme, erscheint sein neues Buch "Wir sind ja nicht zum Spaß hier".

Mit der bei Nautilus erschienen Text-Sammlung will Yücel der türkischen Regierung erneut die Stirn bieten - tatkräftig unterstützt von der "taz"-Journalistin Doris Akrap, die das Buch herausgegeben hat. "Es gibt nur einen Grund, Leute wie Deniz Yücel wegzusperren: Man will sie zwingen, endlich die Klappe zu halten" schreibt Akrap in ihrem Vorwort - und betont: "Damit klar ist, dass daraus nichts wird, erscheint dieses Buch."

Entstanden ist die Idee dazu, weil die Yücel-Lesungen im vergangenen Jahr immer überfüllt gewesen seien. Als seine Anwälte ihm dies erzählten, habe er gesagt: "Wenn da immer so viele Menschen sind, die meine Texte hören wollen, aber nicht reinkommen, dann machen wir doch daraus ein Buch." Der Entstehungsprozess sei kompliziert gewesen, so Akrap - denn direkte Kommunikation mit ihrem Freund und Kollegen sei nicht möglich gewesen. So sei die Kommunikation ausschließlich über die Anwälte gelaufen, erzählt die Yücel-Vertraute.