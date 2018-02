Chris Gueffroy dachte, der Schießbefehl an der Berliner Mauer sei schon aufgehoben - aber am 5. Februar 1989 starb der 20-Jährige in Treptow durch die Kugel eines Grenzsoldaten. Er war der letzte DDR-Bürger, der bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. Von Sebastian Schneider