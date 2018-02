Bild: imago/Liesa Johannssen

Verband: Berlin braucht 1.000 Fachkräfte - Zu viele Erzieherinnen brechen die Ausbildung ab

15.02.18 | 08:17 Uhr

Berlin schafft mehr Kita-Plätze, doch Erzieherinnen und Erzieher fehlen. In den Kitas drohen Aufnahmestopps - trotz Rechtsanspruch auf einen Platz. Gründe für den Personalmangel sind auch die niedrige Bezahlung und eine hohe Abbrecherquote. Von Jana Göbel und Ansgar Hocke

Die Kombination ist denkbar schlecht: In Berlin gab es trotz Rechtsanspruchs jahrelang zu wenig Kita-Plätze, die zwar jetzt geschaffen werden sollen - für die aber die Erzieher fehlen. Diese werden auch nicht so schnell in ausreichender Zahl nachkommen, auch weil sehr viele die Ausbildung abbrechen. Konkret: Mehr als 1.000 Erzieher fehlen in Berlin. Das geht aus Berechnungen des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes hervor. Mit diesen 1.000 Erziehern könnten 5.500 Kinder betreut werden. "Der Rechtsanspruch der Familien auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung kann in einer erheblichen Anzahl nicht mehr erfüllt werden. Wir gehen deshalb von einer verstärkten Klagewelle der Eltern aus", beschreibt Fachreferent Torsten Wischnewski-Ruschin die Situation. Sein Arbeitgeber, der Paritätische Wohlfahrtsverband, vertritt 500 Kindergärten mit 46.000 Kindern. Der Verband schlägt Alarm: "In dem Moment, in dem Sie das Fachpersonal nicht zu Verfügung stellen, können Sie keine weiteren Kinder aufnehmen. In der Konsequenz müssen Plätze frei bleiben." Rechnerisch soll ein Erzieher 4,5 Krippenkinder unter drei Jahren betreuen oder neun Kinder, die älter als drei Jahre sind.

Aufnahmestopps in Kitas drohen

Herbeizaubern kann sich Simone Seipold, die Chefin des Charlottenburger Kindergartens "Zauberflöten" das dringend benötigte Personal für ihre Kita nicht. Also bleibt ihr nichts anderes übrig, als über einen Aufnahmestopp nachzudenken, sehr zum Ärger der Eltern. Seipold müsse überlegen, ob sie die Kinder, die sich angemeldet haben, überhaupt aufnehmen kann. Zwar habe sie eine Qualitätsvereinbarung mit der Senatsverwaltung unterschrieben und sich darin verpflichtet, Fachpersonal vorzuhalten. Jedoch, sagt sie, "kann ich eben nur so viele Kinder aufnehmen, wie ich Fachpersonal habe". Sieben Kinder wechseln im Sommer zur Grundschule. Dadurch gibt es sieben freie Plätze, die aber nicht besetzt werden können. Auf der Warteliste stehen 102 Namen - alle wollen sie einen Platz in der Kita "Zauberflöten".

Mehr und mehr Kitaplätze entstehen

Verschärft wird diese Situation durch den Ausbau der Betreuung. Bis zum Jahr 2020 sollen 3.300 Plätze in Berlin hinzukommen. Sogenannte Schnellbau-Kitas aus Holz entstehen an elf Standorten in den Bezirken. Außerdem entfallen in Berlin ab August dieses Jahres allen Kitas Gebühren. Und seit dem 1. Januar 2018 haben Kinder vom vollendeten ersten Lebensjahr einen Rechtsanspruch auf sieben statt bisher vier Stunden Betreuung pro Tag, auch wenn die Eltern nicht berufstätig sind. Die Bevölkerung wächst, Kinder aus Flüchtlingsfamilien kommen hinzu und die Qualität soll sich verbessern. Das bedeutet wiederum nichts anderes als ein nötiger Zuwachs an Erziehern. Zudem wird ein Drittel der derzeit Beschäftigten nach und nach ausscheiden, weil das Rentenalter erreicht ist. All das zusammengenommen erfordert mehr Fachkräfte. Bis 2020 benötigt die Stadt zusätzliche 7.000 Stellen von Erziehern und Erzieherinnen. Aber woher sollen diese kommen?

Gehaltsunterschiede bei Grundschullehrern und Erziehern

An den 55 Berliner privaten und öffentlichen Fachschulen werden zurzeit 9.000 Schüler ausgebildet. Doch immer weniger von diesen Absolventen kommen in den Kitas letztendlich an: "Wir sehen", so Wischnewski-Ruschin vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, "dass von Jahr zu Jahr die Quote derjenigen, die ihre Ausbildung beenden, weniger wird". Rund 25 Prozent derer, die die Ausbildung begonnen haben, kämen am Ende nicht in der Kita an. Viele Abiturienten und Abiturientinnen nutzen eine Ausbildung zum Erzieherberuf als Warteschleife, um sich dann für ein Lehramtsstudium zu entscheiden. Die Höhe der Gehälter der Berufe im Vergleich unterscheidet sich stark. "Ein Erzieher kann bis knapp über 3.000 Euro verdienen. Dann ist Schluss", so Wischnewski-Ruschin. "Ein Grundschullehrer ist fünf Gehaltsgruppen höher angesiedelt und kann bis zu 5.300 Euro bekommen."

Senatsverwaltung wirbt intensiv für Erzieherausbildung

Die Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Familie bestreitet die hohe Prozentzahl der Abbrecher und will nur die Quote für das letzte von drei Ausbildungsjahren bestätigen. So gerechnet läge die Abbrecherquote bei 11,5 Prozent. Allerdings wird nicht bestritten, wie schwer es ist, den Erziehermangel zu beenden. Mehr Schüler, und auch mehr Schulraum müssten her. Zu bedenken sei, so heißt es aus der Senatsverwaltung, dass die Ausbildungszahlen in den vergangenen Jahren mehr als verdoppelt wurden und dass intensiv für die Erzieherausbildung geworben werde. Trotzdem wird in einer Vorlage für das Abgeordnetenhaus resignierend eingeräumt: "[…] in den nächsten Jahren ist ein deutlicher Anstieg des Fachkräftebedarfs zu erwarten, der über die Steigerung des Fachkräfteangebots hinausgeht […]."



Damals sei es noch einfach gewesen, Erzieher zu finden, sagt Kita-Chefin Seipold. "Ich habe eine Anzeige aufgegeben und ganz viele Bewerbungen bekommen, ich konnte aussuchen. Heute ist es so: Ich gebe zwar Anzeigen auf, aber da meldet sich niemand, also gucke ich und frage herum." Einen Glücksfall hatte die Kita "Zauberflöten" aber dann mit dem Erzieher Massimo Orecchiuto. Er hat ein Wirtschaftsstudium absolviert, nun geht er an zwei Tagen die Woche auf die Ruth-Cohn-Schule in Charlottenburg, drei Tage arbeitet er in der Kita. 1.170 Euro brutto gibt es für diese Art der berufsbegleitenden Ausbildung zum Erzieher. Der 30-Jährige ist begeistert von der Arbeit mit Kindern. Nur das Image könnte besser sein: "Vor allem Männer können es sich nicht vorstellen, mit Kindern zu arbeiten, sie schieben das rasch in die Richtung, das sei Frauenarbeit." Statt Erzieher zu werden, entscheide man sich eher für eine Lehre als Banker.

