Etwa 50 kriminalitätsbelastete Orte in Berlin will das Aktionsbündnis für mehr Videoaufklärung und Datenschutz [externer Link] verstärkt überwachen lassen. Verbrechen sollen dadurch eingedämmt und das Sicherheitsempfinden der Bürger gestärkt werden. Am Montag übergab Mitinitiator und CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Heilmann 25.083 Unterschriften an die Berliner Innenverwaltung und stellte einen Antrag auf Einleitung eines Volksbegehrens.

"Das ist ein gutes Gefühl, dass man dem politischen Ziel einen Schritt näher gekommen ist", sagte Heilmann bei der Übergabe. "Das Ziel ist, dass wir die Sicherheit in Berlin erhöhen und dass wir intelligente Videotechnik so einsetzen, dass Verbrecher nicht nur gut oder besser gefunden werden, sondern eben auch Straftaten verhindert werden." So solle die Arbeit der Polizei deutlich verbessert werden.

Intelligente Videotechnik heiße, dass die Aufnahmen erst dann von Sicherheitsleuten angeschaut würden, nachdem eine Computeranalyse ergeben habe, dass eine Straftat zu sehen sei, erklärte Heilmann. Eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung - etwa auf dem Alexanderplatz - solle es nicht geben.