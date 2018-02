Rudi Berlin-Grünau Dienstag, 06.02.2018 | 19:03 Uhr

Also gibt es 100.000 Wohnungen, auf die dann 1.240.000 Personen ein Anrecht hätten. Oder noch drastischer: Auf 300 Wohnungen sollen 380.000 Personen mit Anrecht kommen. Angenommen, die Mietpreisbindung besteht für 20 Jahre müssten pro Jahr etwa 55.000 (gesamt) bzw. 19.000 („gehoben“) pro Jahr neu ausgewiesen (wohl gebaut...) werden, damit der „Bedarf“ gedeckt ist - und das wäre auch erst in 20 Jahren der Fall. Für mein Verständnis ist der Anspruch der Stadt um den Faktor 10 zu niedrig geraten, es sollten 30.000 pro Jahr sein, um die Situation in absehbarer Zeit signifikant zu verbessern.