Bild: wir-sind-afd/leetchi

Landgericht Köln - AfD und Berliner Blogger streiten sich um Zitat-Webseite

16.02.18 | 14:35 Uhr

Ein Berliner Blogger will die AfD als rechtsextrem entlarven und sammelt dafür Zitate ihrer Politiker im Netz - auf einer Seite, die auf den ersten Blick aussieht, als sei sie von der AfD selbst gemacht worden. Die Partei hat dagegen geklagt und Recht bekommen.



Zumindest über Geld muss sich Nathan Mattes nun erstmal keine Sorgen mehr machen: Mehr als 25.000 Euro (Stand: Freitag, 14:00 Uhr) hat der Berliner Blogger mit Hilfe von Unterstützern über eine Crowdfunding-Plattform eingesammelt. Genug, um seine juristische Auseinandersetzung mit der Alternative für Deutschland fortzusetzen. Denn die AfD hat Mattes verklagt: Seine Webseite "wir-sind-afd.de" missbrauche den Namen der Partei und führe Nutzer in die Irre, heißt es. Wobei es hier nicht um einen simplen Markenrechtsstreit mit einer AfD-nahen Organisation geht. Was Mattes im Netz präsentiert, ist Protest gegen die rechtspopulistische Partei – in deren eigenen Worten.

AfD-Zitate gegen AfD verwendet

Mattes sammelt seit November 2015 Zitate von AfD-Politikern. Aussagen wie diese vom AfD-Landesvorsitzenden in Thüringen, Björn Höcke: "Die Evolution hat Afrika und Europa – vereinfacht gesagt – zwei unterschiedliche Reproduktions­strategien beschert." Oder diese von Dubravko Mandic, AfD-Politiker aus Baden-Württemberg: "Von der NPD unterscheiden wir uns vornehmlich durch unser bürgerliches Unterstützerumfeld, nicht so sehr durch Inhalte." Und natürlich diese des AfD-Parteivorsitzenden Alexander Gauland: "Wenn die Franzosen zu Recht stolz auf ihren Kaiser sind und die Briten auf Nelson und Churchill, haben wir das Recht, stolz zu sein auf die Leistungen deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen." Die Zitate werden auf der Webseite von Nathan Mattes schlicht aufgelistet, inklusive Quellenangabe. Und vermutlich wäre das aus Sicht der AfD auch nicht weiter problematisch – wenn nicht über allem folgender Satz stehen würde: "Wir sind eine rechtsextreme, rassistische, menschenverachtende Partei und wir wollen in den Deutschen Bundestag."

Niederlage in erster Instanz

"Die AfD muss damit leben, dass die Äußerungen ihrer Funktionäre im Internet auffindbar bleiben", heißt es in einer Mittelilung von Mattes. Er wolle die Partei mit ihren eigenen Worten als rechtsradikal entlarven. "Herr Mattes hat sich nicht als AfD ausgegeben", stellt seine Anwältin Miriam Vollmer klar. Er habe den Namen eben nicht "namensmäßig gebraucht". Die Interessen der Partei würden damit auch nicht verletzt. Doch die AfD spricht von "Anmaßung" und "Namensverwirrung", im Mai 2017 zog sie vor Gericht Anfang Februar gab das Landgericht Köln der Partei Recht. Wer die Seite besuche, könnte glauben, auf einem offiziellen AfD-Internetauftritt gelandet zu sein, so die Richter. Dabei geht es nur um die Verwendung des Parteinamens: Mattes habe das Recht, Kritik an der Partei zu äußern, heißt es in der Urteilsbegründung des Gerichts. "Er kann sie sagen, muss es aber im eigenen und nicht unter Mißbrauch des Namens des Gegners tun."



Berufung wird geprüft

Mattes prüft nun, ob er in Berufung gehen wird. "Wir bewerten jetzt die Erfolgsaussichten und entscheiden dann gemeinsam", sagt seine Anwältin Miriam Vollmer gegenüber rbb|24. Genug Geld um die bereits angefallenen Kosten von rund 10.000 Euro zu zahlen hat er jedenfalls. Bei einer juristischen Niederlage droht allerdings eine noch höhere Rechnung, der Streitwert liegt bei insgesamt 50.000 Euro.



Sollte er am Ende gewinnen, will er den Betrag, den dann die AfD berappen müsste, zu gleichen Teilen den Flüchtlingshelfern von Syrien e.V. und Sea Watch e.V. spenden. Unterstützung von prominenter Stelle bekommt Mattes bereits, unter anderem von Fernsehmoderator und Satiriker Jan Böhmermann.