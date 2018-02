Als junger Familienvater freut sich der 31-Jährige trotzdem auf die vorgesehenen 25 Euro mehr Kindergeld im Monat und das neue Baukindergeld: Bei ihm am Stadtrand in Treptow-Köpenick sei ein Eigenheim die beste Altersvorsorge. Die inhaltlichen Erfolge der CDU trösten ihn – trotz der verlorenen Ministerien: "Das ist für mich bedauerlich, aber wir sind natürlich koalitionserprobt und wissen, dass es nur mit Kompromissen geht."

Gemeint ist diesmal nicht die Flüchtlingskrise, sondern der Pflegenotstand in Deutschland. Rebekka Sitzler studiert Sozialarbeit und kennt die Probleme von Pflegekräften aus erster Hand: "Ich denke schon, dass Merkel bei den einen oder anderen Fragen mehr auf die Bürger hätte reagieren müssen." Die Menschen im Land beschäftigten sich viel mit sozialen Themen, sagt Rebekka Sitzler. Aber: "Anscheinend dringt das nicht so in die Politik durch, was ich schade finde."