Immer öfter musste die Berliner Feuerwehr in den letzten Jahren ausrücken, vor allem für Notfallrettungen. Doch der Fuhrpark ist veraltet, Einsatzkräfte fehlen. Das will der Senat nun ändern.

Der Senat will einem Medienbericht zufolge die Berliner Feuerwehr besser ausstatten. Wie die Morgenpost" berichtet, sollen dazu unter anderem rund 100 neue Fahrzeuge angeschafft werden. Das habe Innensenator Andreas Geisel (SPD) soll in einem Schreiben an alle Beschäftigten der Feuerwehr mitgeteilt.