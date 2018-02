dpa Video: Abendschau | 05.02.2009 | Bild: dpa

Zirkeltag | 29. Todestag von Chris Gueffroy - Zwei Kugeln, eine ins Herz

05.02.18 | 17:58 Uhr

Chris Gueffroy dachte, der Schießbefehl an der Berliner Mauer sei schon aufgehoben - aber am 5. Februar 1989 starb der 20-Jährige in Treptow durch die Kugel eines Grenzsoldaten. Er war der letzte DDR-Bürger, der bei einem Fluchtversuch erschossen wurde. Von Sebastian Schneider

Die Mutter hört die Schüsse von ihrer nahen Wohnung aus. Kurz vor Mitternacht knallt es in Treptow 22 Mal, dann ist wieder alles still. Ihr Sohn liegt vor einem drei Meter hohen Stahlgitterzaun und stirbt. Zwei Kugeln haben ihn getroffen, eine hat seinen Herzmuskel zerrissen. Chris Gueffroys Leben endet mit 20 Jahren, in der kalten Nacht des 5. Februar 1989 - er ist der letzte Mensch, der bei einem Fluchtversuch an der Berliner Mauer erschossen worden ist. An diesem Montag jährt sich Gueffroys Tod zum 29. Mal, gleichzeitig ist es ein "Zirkeltag": Nun ist die Mauer so lange weg, wie sie vorher gestanden hat. Viele versuchten, sie zu überwinden, die meisten waren Menschen wie Chris Gueffroy: Jung, voller Freiheitsdrang - und nicht länger bereit, andere über ihr Leben bestimmen zu lassen.

Mehr zum Thema rbb rbb-Spezial - Der Zirkeltag Am 5. Februar 2018 ist die Mauer so lange weg, wie sie da war: 28 Jahre, 2 Monate und 26 Tage. Keine andere Region in Deutschland ist von den dramatischen Ereignissen und epochalen Umbrüchen so geprägt wie Berlin-Brandenburg.

Träume von einer Karriere als Schauspieler oder Pilot

Gueffroy wollte Schauspieler oder Pilot werden - aber weil er sich nach der Schule weigerte, eine Offizierslaufbahn bei der NVA einzuschlagen, durfte er nicht Abitur machen. Er träumte von einer Reise nach San Francisco, er wollte über die Golden-Gate-Bridge fahren - und er wollte nicht mehr darauf warten, dass ihn sein Land eines Tages vielleicht nicht mehr einsperren würde. Er arbeitete als Kellner in Berliner Lokalen, bei seiner Ausbildung im Flughafenhotel Schönefeld gaben ihm die Besucher aus dem Westen oft großzügiges Trinkgeld. Gueffroy verdiente bald mehr als ein Arzt oder ein Ingenieur - aber gleichzeitig erkannte er, wie wenig er mit diesem Geld anfangen konnte. "Das kann's doch nicht fürs ganze Leben sein", habe er zu ihr gesagt, erinnerte sich seine Mutter Karin Gueffroy später, "ein Konto, eine Wohnung, ein Job, das reicht nicht aus, das ist zu wenig."

Sie rechnen höchstens mit ein paar Monaten Gefängnis

Anfang 1989 erfährt er, dass er bis Mai zum Wehrdienst eingezogen werden soll. Gemeinsam mit seinem Freund Christian Gaudian entschließt sich Gueffroy zur Flucht - er hat Angst vor den Schikanen, die ihn nach einem Ausreiseantrag erwarten würden. Von einem Freund, der als Grenzsoldat dient, hat Gueffroy gehört, der Schießbefehl sei aufgehoben. Das Schlimmste was ihnen passieren kann, denken die beiden jungen Männer, sind ein paar Monate Gefängnis - danach würde sie die Bundesregierung schon freikaufen. "Aber weder der Knast war harmlos noch der Ausgang der Geschichte", sagte Gaudian später dem rbb. Der 5. Februar ist ein Sonntag. Gegen 21 Uhr verlassen die Freunde Gueffroys Wohnung in Johannisthal. Sie verstecken sich in einem Geräteschuppen der Kleinkartenkolonie "Harmonie" und beobachten von dort das Grenzgebiet. Als sie den Moment für gekommen halten, robben sie langsam auf die Mauer zu, im Schutz der Schrebergärten. Mit einer Räuberleiter klettern die beiden Sportler drüber, unentdeckt. Dann überwinden sie den Signalzaun - und lösen Alarm aus. Um 23.39 Uhr heulen die Sirenen auf.

Mehr zum Thema imago/Jürgen Schwarz Neuer Todesfall rekonstruiert - Zahl der Berliner Mauertoten höher als bisher angenommen Wladimir Iwanowitsch Odinzow war erst 18 Jahre alt, als er nahe der West-Berliner Sektorengrenze erschossen wurde. Wie Forscher jetzt herausfanden, muss der sowjetische Soldat als 140. Mauer-Opfer gelten. Doch die Zahl dürfte weiter steigen.

Gaudian wird schwerverletzt festgenommen

Gueffroy und Gaudian werden vom Flutlicht geblendet. Sie rennen auf das letzte Hindernis zu, die drei Meter hohen Metallgitter. Gueffroy versucht, seinem Freund darüber zu helfen. Grenzsoldaten kommen ihnen näher, sie schreien, geben einen Warnschuss in die Luft ab. Dann eröffnen sie mit ihren Kalaschnikows das Feuer auf die beiden Fliehenden. Der 23-jährige Ingo H. hat freie Schussbahn. Aus 40 Metern Entfernung legt er auf Chris Gueffroy an. Die erste Kugel trifft Gueffroy am Fuß, aber er steht unter Schock, bemerkt die Verletzung nicht. Mit dem Rücken steht er zum Zaun, hat die Hände erhoben - und aufgegeben. Das zweite Geschoss durchschlägt sein Herz. Um 0.15 Uhr ist er tot. Christian Gaudian wird durch die Kugeln aus den Kalaschnikows schwer verletzt. "Die [...] eingesetzten GP 'Straße 16' und 'Britzer Allee' führten sofort grenztaktische Handlungen durch und nahmen beide GV (Grenzverletzer) fest", heißt es später im Bericht. Gaudian wird zu drei Jahren Haft verurteilt - und Mitte Oktober 1989 tatsächlich von der Bundesregierung freigekauft.

Mehr zum Thema imago stock&people 56. Jahrestag - Berlin und Brandenburg gedenken der Opfer des Mauerbaus Die Berliner Mauer war mehr als 28 Jahre lang das Symbol der deutsch-deutschen Teilung. Am Sonntag erinnerten Berlin und Brandenburg mit verschiedenen Gedenkveranstaltungen an die Opfer des Mauerbaus vor 56 Jahren.

Geheime Verschlußsache

Gueffroys Mutter erfährt erst zwei Tage später vom Tod ihres Kindes. Da ist dessen Leiche längst eingeäschert worden. Geheime Verschlußsache, Nr. G/739022. "Ihr Sohn hat einen Anschlag auf eine militärische Einrichtung verübt; er ist dabei gestorben", teilt ihr die Staatssicherheit nach einem stundenlangen Verhör zur "Klärung eines Sachverhalts" kühl mit. Den Totenschein lässt die Stasi nachträglich ändern - aus "Herzdurchschuss" wird "Herzverletzung". Karin Gueffroy aber will nicht akzeptieren, dass die Überreste ihres Kindes wie die vieler anderer Maueropfer anonym verscharrt werden. Deshalb informiert sie über Freunde die "Berliner Abendschau" in West-Berlin. Freunde veröffentlichen eine Todesanzeige in der Zeitung. Zur Beerdigung auf dem Friedhof Baumschulenweg kommen 120 Menschen, darunter westdeutsche Journalisten. "Eine Gesprächsführung mit einzelnen Trauergästen kann nicht ausgeschlossen werden", schreibt der Geheimdienst-Chef Mielke in einem Brief an Erich Honecker. Grabstein und Trauerredner hat die Stasi ausgesucht, die Rechnung bekommt Karin Gueffroy.

Erst nach seinem Tod wird der Schießbefehl aufgehoben

Noch am Tag des Begräbnisses errichtet man auf der Neuköllner Seite des Teltow-Kanals ein Kreuz für Chris Gueffroy. Sein Tod kommt auch im Westen ans Licht: Der baden-württembergische Ministerpräsident Lothar Späth spricht Erich Honecker bei einem Treffen in Ost-Berlin auf den Fall in Treptow an. Der wütende SED-Generalsekretär entgegnet: Es gebe gar keinen Schießbefehl. Erst nachdem Gueffroy seinen Irrtum mit dem Leben bezahlt hat, wird tatsächlich niemand mehr an der deutsch-deutschen Grenze erschossen. Neun Monate nach seinem Tod wird die Grenze geöffnet. Da hat Karin Gueffroy die DDR schon mit ihrem jüngeren Sohn verlassen. Die vier beteiligten Grenzsoldaten werden für ihre Arbeit mit einem Leistungsabzeichen und je 150 Mark Prämie belohnt.

Eine Stele erinnert heute an Chris Gueffroy - genau am Ort, an dem er starb.

Zwei Jahre auf Bewährung

Nach der Wende erhebt die Staatsanwaltschaft Berlin Anklage gegen die vier Männer. Den Todesschützen verurteilen die Richter 1991 zu dreieinhalb Jahren Haft. Doch der Bundesgerichtshof hebt das Strafmaß wieder auf. Der Grenzsoldat habe "in der militärischen Hierarchie ganz unten" gestanden. Er bekommt schließlich knapp zwei Jahre auf Bewährung. Die drei anderen werden freigesprochen. In den folgenden Jahren wird Chris Gueffroys Urnengrab am Baumschulenweg mehrmals von Unbekannten geschändet. Heute erinnert am Zweigkanal in Britz eine rostbraune Stele an ihn. Die Britzer Allee zwischen Neukölln und Treptow ist nach ihm benannt worden. Seine Mutter möchte sich heute nicht mehr öffentlich über den Tod ihres Sohnes äußern. Im Juni wäre Chris Gueffroy 50 Jahre alt geworden.