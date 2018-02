Bild: imago/Steinach

Wahlsonntag in Brandenburg - Neue Bürgermeister für sieben Kommunen gesucht

23.02.18 | 07:58 Uhr

Am Sonntag werden in sieben brandenburgischen Städten und Gemeinden neue Bürgermeister gewählt, darunter auch in Brandenburg an der Havel. Viele der Kandidaten treten als Einzelbewerber ohne Parteibuch an. Die AfD ist gar nicht vertreten - aus einem einfachen Grund.

Wie geht es in den kommenden acht Jahren weiter mit den Städten und Gemeinden in Brandenburg? Und wie werden die Menschen, gerade in den ländlichen Regionen, mit künftigen Herausforderungen umgehen - zum Beispiel mit der Abwanderung junger Menschen, mit bröckelnder Infrastruktur und dem immer größer werdenden Sog, den Berlin auf sein Umland ausübt? Aber auch dort, wo Wirtschaft und Bevölkerungszahlen wachsen, steht nicht alles zum Besten: Viele Kommunen schieben einen Schuldenberg vor sich her oder leiden an einem Mangel von Wohnraum, Schul- und Kitaplätzen. Auf die Stadtoberen kommt also eine Menge Arbeit zu - auch in den sieben Städten und Gemeinden, in denen die Bürgermeister an diesem Sonntag neu gewählt werden: Brandenburg an der Havel (kreisfrei)



(kreisfrei) Rathenow (Havelland)

(Havelland) Wustermark (Havelland)

(Havelland) Strausberg (Märkisch-Oderland)

(Märkisch-Oderland) Neuenhagen bei Berlin (Märkisch-Oderland)

(Märkisch-Oderland) Petershagen/Eggersdorf (Märkisch-Oderland)



(Märkisch-Oderland) Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree)

Hintergrund dpa/Patrick Pleul Umfrage - In Brandenburg lebt es sich ziemlich gut Viele Brandenburger schätzen das Leben auf dem Lande - das hat eine Umfrage im Auftrag des Landtags ergeben. Allerdings sehen die Bürgerinnen und Bürger auch Verbesserungsbedarf.

Viele der Kandidaten haben kein Parteibuch

Dass Kommunalpolitik längst nicht mehr nur auf Parteien angewiesen ist, zeigt sich bei einem Blick auf die Liste der noch amtierenden Bürgermeister sowie der Kandidaten, die sich jetzt um das Amt bewerben.

So werden von den sieben Gemeinden, in denen am Sonntag gewählt wird, nur zwei von Politikern mit Parteibuch regiert, nämlich Brandenburg an der Havel (Steffen Scheller, CDU) und Rathenow (Ronald Seeger, ebenfalls CDU). Die übrigen fünf Kommunen haben derzeit parteilose Bürgermeister. Und auch von den 34 Politikern, die sich am Sonntag zur Wahl stellen, haben 13, also mehr als ein Drittel, kein Parteibuch. Allerdings: Die CDU hat Kandidaten für alle sieben Wahlen nominiert. Die Linke ist mit vier Bewerbern vertreten und unterstützt zudem Jan van Lessen in Brandenburg an der Havel. Auch SPD und FDP schicken jeweils drei Bewerber ins Rennen, die Grünen sind mit einem Kandidaten dabei. Übrigens: Frauen bleiben in der brandenburgischen Kommunalpolitik weiter unterrepräsentiert: Von den 34 Bürgermeisterkandidaten sind nur sieben weiblichen Geschlechts.

Keine AfD-Politiker dabei: Es mangelt an Mitgliedern

Die AfD, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, künftig auch in der Kommunalpolitik stärker mitzumischen, kann am Sonntag bei keiner der sieben Wahlen einen Bewerber stellen. Dabei ist die Erklärung erstaunlich einfach. Zwar habe die AfD "nach wie vor den Anspruch, zu den in diesem Jahr anstehenden Wahlen nach Möglichkeit mit eigenen Kandidaten anzutreten", teilte Daniel Friese, Sprecher des AfD-Landesverbandes rbb|24 am Donnerstag auf Anfrage mit - "jedoch mangelt es uns noch an Mitgliedern, um flächendeckend bei Wahlen auf Kommunalebene antreten zu können", ergänzte Friese. Hinzu komme, dass sich nicht jedes Mitglied zutraue, für das Amt des Bürgermeisters zu kandidieren.

Mehr zum Thema Info zum Wahlrecht - So laufen die Bürgermeisterwahlen Der Ablauf der Bürgermeisterwahlen ist im brandenburgischen Kommunalwahlgesetz geregelt. Laut Paragraph 72, Absatz 2, ist gewählt, wer mehr als 50 Prozent der gültigen Stimmen auf sich vereinigt und zusätzlich die Mindestzahl (das Quorum) von mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten erreicht. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, kommt es zu einer Stichwahl der beiden Bewerber mit den meisten Stimmen.



Rot-rot-grüner Volkstribun fordert die CDU heraus

Besonders spannend dürfte die Wahl in Brandenburg an der Havel werden. Dort sind rund 60.800 Menschen aufgerufen, den Nachfolger der langjährigen Oberbürgermeisterin Dietlind Tieman zu wählen. Die CDU-Politikerin hatte die Geschicke der Havelstadt über 14 Jahre lang gelenkt; dann kandidierte Tiemann im September 2017 für den Bundestag und gewann das Direktmandat im Wahlkreis 60. Seitdem ist ein gewisses Machtvakuum entstanden, denn ihr Nachfolger Steffen Scheller (ebenfalls CDU) leitet das Amt nur kommissarisch und wurde dabei auch mit gewissen Altlasten konfrontiert.

So hatten Tiemann und die Mehrheit der Stadtverordneten den Bau eines Hotels auf dem früheren Packhof-Gelände vorgesehen - doch in der Bevölkerung rührte sich Widerstand. Angeführt von einer Bürgerinitiative, deren Sprecher der Jurist Jan van Lessen war, wurde eine Bürgerbefragung organisiert, die sich mehrheitlich für den Stop des ehrgeizigen Hotelprojektes aussprach. Beflügelt durch diesen Erfolg, einigten sich die Gegner Tiemanns auf van Lessen als gemeinsamen Kandidaten für das Oberbürgermeisteramt - unterstützt von SPD, Linken und Grünen.

Brandenburg soll attraktivste Stadt der Mark werden

Als eine Art Volkstribun wies van Lessen gezielt auf Versäumnisse und Fehler der Tiemann-Ära hin. Statt die Finanzen der Stadt zu klären und für eine interkommunale Zusammenarbeit mit den Umland-Gemeinden zu sorgen, habe sich die frühere Oberbürgermeisterin durch eine "aggresiv geführte Kreisfreiheitskampagne" hervorgetan und dadurch das Verhältnis zur Landesregierung "massiv belastet", sagt van Lessen. Den Stadtverordneten der CDU wirft der Bürgeraktivist vor, in eine "selbstzufriedene Lethargie" verfallen zu sein. Für Amtsinhaber Scheller war es nicht einfach, dem Schwung der rot-rot-grünen Kampagne zu begegnen. Der Tiemann-Nachfolger setzte im Wahlkampf vor allem auf den Lokalpatriotismus der Havelstädter und kündigte an, Brandenburg zur "attraktivsten Stadt der Mark" machen zu wollen. Nach der Erfahrung des gescheiterten Packhof-Plans kündigte der Kämmerer eine stärkere Bürgerbeteilung an und versprach, die Entwicklung des Packhofes "behutsam voranzubringen" - "im offenen Dialog mit allen Bürgerinnen und Bürgern". Den Haushalt, so Scheller, wolle er konsolidieren; Steuererhöhungen oder neue Steuern schloss er aus.

Bürgermeisterwahl 2018 Brandenburg an der Havel dpa/Jens Kalaene Video | Bürgermeisterwahl - Brandenburg: Linke fordern CDU heraus In Brandenburg an der Havel kommt es zu einer Allianz, die bundesweit derzeit nur in Berlin praktiziert wird: Ein rot-rot-grünes Bündnis aus SPD, Linken und Bündnis 90/Die Grünen unterstützt den parteilosen Kandidaten Jan van Lessen. Dem entgegen stellt sich der kommissarisch tätige Oberbürgermeister, Stadtkämmerer Steffen Scheller (CDU). Unter den sieben Kommunen, in denen am Sonntag gewählt wird, ist Brandenburg mit 60.800 Wahlberechtigten die größte. Da nur zwei Kandidaten antreten, ist damit zu rechnen, dass die Entscheidung im ersten Wahlgang fällt - denn die Wahlbeteiligung in den Städten ist traditionell höher als bei Landratswahlen. Die Ergebnisse der Bürgermeisterwahl werden auf der Website der Stadt Brandenburg veröffentlicht. privat Steffen Scheller (CDU) Kommissarischer Oberbürgermeister seit Oktober 2017, Jahrgang 1969 "Die Verwaltung soll unter meiner Führung noch moderner und bürgernäher arbeiten, und die Kooperationen mit anderen Kommunen werde ich weiter vertiefen."



privat Jan van Lessen (parteilos) Jurist, Jahrgang 1955 "Gemeinsam mit den kommunalen Stadtplanern werde ich Entwicklungsflächen identifizieren und unter Einbindung auch externer Fachkompetenz tragfähige Entwicklungskonzepte auf den Weg bringen."

Das kleine Wustermark geht mit gutem Beispiel voran

Dass es ohne Parteibuch geht, zeigt auch die kleine Gemeinde Wustermark an der B5 im Westen Berlins. Dort ist es der Stadtverwaltung unter Federführung des ebenfalls parteilosen Bürgermeisters Holger Schreiber gelungen, seit 2010 große Gewerbebetriebe anzusiedeln, so dass nicht nur tausende von Arbeitsplätzen entstanden, sondern auch erhebliche Steuereinnahmen flossen. Doch mit dem politischen und wirtschaftlichen Erfolg wachsen auch die Begehrlichkeiten: So muss sich Bürgermeister Schreiber am Sonntag gleich fünf Herausforderern stellen.

Bürgermeisterwahl 2018 Wustermark (Havelland) imago/Jürgen Heinrich Video | Bürgermeisterwahl - Boomtown am Havelkanal will weiter wachsen Besser kann die Lage eigentlich nicht sein: Dort, wo sich A10, B5 und Havelkanal kreuzen, liegt Wustermark. Große Gewerbeansiedlungen, wie zum Beispiel das Güterverkehrszentrum (GVZ) mit 4.000 Arbeitsplätzen, haben dafür gesorgt, dass die kleine Gemeinde seit 2011 ordentlich gewachsen ist - von rund 8.000 Einwohnern auf über 9.200. Auch die Stadtkämmerin darf sich freuen, denn der Schuldenberg von über 21 Millionen Euro konnte zuletzt auf knapp fünf Millionen Euro reduziert werden. Doch mehr Wachstum und mehr Menschen bringen auch Probleme mit sich: Es fehlt vor allem an Wohnraum sowie an Plätzen für Kita- und Schulkinder. Wie man den wachsenden Herausforderungen gerecht werden kann, darüber sind die Bürgermeisterkandidaten unterschiedlicher Meinung - und der seit 2010 amtierende Holger Schreiber sieht sich gleich fünf weiteren Kandidaten gegenüber. Vor acht Jahren war der parteilose Politiker noch von Teilen der CDU und der SPD unterstützt worden, doch diesmal schickt die Union mit Oliver Kreuels, dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung, einen eigenen Bewerber ins Rennen, und auch die Linke hat mit Tobias Bank einen eigenen Kandidaten aufgestellt. Hinzu kommen drei parteilose Bewerber: Katja Schönitz, Alexander Groh und Roland Mende, der frühere CDU-Chef von Wustermark. Erste Wahlergebnisse werden am Sonntag ab 18.30 Uhr erwartet und können laut Stadtverwaltung auf der Website von Wustermark abgerufen werden.

privat Holger Schreiber (parteilos) Amtierender Bürgermeister seit Mai 2010, Jahrgang 1962 (keine eigene Website vorhanden) privat Oliver Kreuels (CDU) Geschäftsführer, Jahrgang 1967 (keine eigene Website vorhanden) privat Tobias Bank (Linke) Referent für Kommunalpolitik, Jahrgang 1985 privat Katja Schönitz (parteilos) Soziologin, Jahrgang 1982 privat Alexander Groh (parteilos) Polizeibeamter, Jahrgang 1984 (keine eigene Website vorhanden) privat Roland Mende (parteilos) Rentner, Jahrgang 1952 (keine eigene Website vorhanden)

Rathenow muss einen gewaltigen Schuldenberg bewältigen

Am alten Optik-Standort Rathenow hat sich in den vergangenen Jahren nicht allzu viel bewegt. Immerhin ist im Unterschied zu vielen anderen Gemeinden der Verwaltungssitz des Landkreises Havelland nicht geschrumpft, sondern ist leicht gewachsen. Doch mit einem Durchschnittsalter von 49 Jahren leidet die Kreisstadt unter Überalterung. Der aktuelle Finanzhaushalt der Gemeinde ist zwar ausgeglichen, aber noch hat die Stadt mit über 23 Millionen Euro einen gewaltigen Schuldenberg zu bewältigen. Und das ist nicht die einzige Herausforderung, die der nächste Bürgermeister zu bewältigen hat. Bei einer Straßenumfrage des rbb klagten die Menschen am Mittwoch vor allem über die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung und über randalierende Jugendliche. "Die Eltern gucken zu, keiner sagt was", ereifert sich eine Rentnerin - wobei nicht ganz klar wird, ob sie ausländische oder einheimische Kinder meint. "So etwas hätte es früher zu DDR-Zeiten nicht gegeben", lautet ihr Fazit.



Bürgermeisterwahl 2018 Rathenow (Havelland) imago/Christian Thiel Video | Bürgermeisterwahl - Auch in Rathenow sind die Männer unter sich Wie in Brandenburg an der Havel, hat es auch in Rathenow keine Frau auf die Kandidatenliste geschafft. Stattdessen hat es der CDU-Politiker Ronald Seeger mit vier männlichen Herausforderern zu tun und setzt alles daran, noch eine dritte Amtsperiode zu absolvieren. Allerdings musste sich Seeger kürzlich einer OP unterziehen und war im Wahlkampf nicht persönlich vertreten. Auf seiner Website ist zu lesen, dass er weiter in Kitas und Schulen investieren und die sogenannten weichen Standortfaktoren stärken will, also zum Beispiel kulturelle Angebote, die innerstädtische Infrastruktur und die Internetversorgung. Umstritten ist die Kandidatur von Christian Kaiser. Der parteilose Politiker engagiert sich beim "Bürgerbündnis Havelland" und hat bis 2017 mehrere asylkritische Demonstrationen organisiert. Die Facebook-Seite des Bündnisses (abgerufen an diesem Donnerstag) ist bis heute aktiv. Die Seite wendet sich "an die Deutschen ohne Migrationshintergrund" und spricht von "Multikulti-Wahn"; als Grundeinstellung wird die "Liebe zum Deutschen Volk" genannt. Das brandenburgische Antifa-Netzwerk Inforiot hat mehrfach vor dem Bürgerbündnis gewarnt. Wie in den anderen Städten, sollen die vorläufigen Ergebnisse der Bürgermeisterwahl am Sonntagabend auf der Website von Rathenow veröffentlicht werden.

privat Ronald Seeger (CDU) Amtierender Bürgermeister seit 2002, Jahrgang 1956 "Durch kluge Investitionen in die Zukunft setzen wir auf noch mehr Zuwachs und wollen Familien ein gutes Angebot an Kitas, Schulen sowie Kultur- und Freizeitangebote bieten." privat Ulf Michaelis (parteilos) Regierungsangestellter, Jahrgang 1966 "Anbindung verbessern - Mittelstand unterstützen - Marina realisieren - Kultur weiter fördern" privat Thomas Baumgardt (SPD) Tierarzt, Jahrgang 1971 "Wir leben in Zeiten, in denen die wirtschaftliche Entwicklung kaum Grenzpunkte kennt. Wenn es nicht möglich ist, von dieser Torte ein Stück abzubekommen, ist die Zeit abgelaufen." privat Daniel Golze (Linke) Rechtsanwalt, Jahrgang 1969 "Das Stadtforum Rathenow 2020 hat mir gezeigt, wieviele Menschen in dieser Stadt die Zukunft ihrer Heimatstadt mitbestimmen wollen. Diesen Gedanken und dieses Gefühl möchte ich aufgreifen." privat Christian Kaiser (parteilos) Kfz-Mechatroniker, Jahrgang 1990 "Es wurden viel zu lange alle möglichen negativen Entwicklungen der Bundes- und Landespolitik einfach ohne Widerstand hingenommen. Ich möchte nur auf die fatale Asylpolitik der Altparteien hinweisen."



Schlammschlacht in Fürstenwalde

Im ost-brandenburgischen Fürstenwalde ist der Wahlkampf in den vergangenen Tagen eskaliert. Auf Facebook wirft Matthias Rudolph, Bürgermeister-Kandidat vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ), dem amtierenden Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst (parteilos) Korruption vor. Auch Wahlplakate wurden bereits zerstört. Daraus hat sich eine regelrechte Schlammschlacht entwickelt, die die eigentlichen Wahlkampfthemen bei der Bürgermeisterwahl in Fürstenwalde in den Hintergrund treten lassen.

Bürgermeister Hengst weist Vorwürfe zurück

Hengst belüge Stadtverordnete und erleichterte die Stadtkasse, sagt Rudolph. Dabei gehe es um mindestens zwei Finanzspekulationen, sogenannte Swapgeschäfte. "Solche Geschäfte hätten gar nicht erst abgeschlossen werden dürfen, erst recht nicht ohne Beschluss der Stadtverordneten", sagt der Bürgermeister-Kandidat, dem laut eigener Aussage entsprechende Unterlagen vorliegen. Der Angegriffene weist die Vorwürfe zurück. Vor allem verwahrt sich Hengst dagegen, korrupt zu sein. So sei es nicht richtig, dass er die Geschäfte bewusst verschleiert und die Stadtverordneten belogen habe. Oberstaatsanwalt Ullrich Scherding sei derzeit noch unklar, ob die Vorwürfe überhaupt eine Substanz haben: "Wir ermitteln nicht schon dann, wenn jemand einfach nur behauptet, jemand habe eine Untreue begangen", sagte Scherding. "Da muss schon zu erkennen sein, dass diese Person Kenntnis hat und einen Sachverhalt schildert, der uns Anlass gibt, Ermittlungen durchzuführen."

Bürgermeisterwahl 2018 Fürstenwalde/Spree (Oder-Spree) rbb|Michael Lietz Video | Bürgermeisterwahl - Fürstenwalde - eine Stadt mit Potenzial Im Osten Brandenburgs, direkt an der Spree, liegt Fürstenwalde. Es gibt viele Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten, darunter das Spaßbad "Schwapp" das im Jahr rund 280.000 Besucher anzieht. Inzwischen leben wieder über 32.000 Menschen in Fürstenwalde - über 1.000 mehr als noch 2011. Doch noch ist die Abwanderung, die 1989 einsetzte, nicht aufgeholt. In der Stadtverordnetenversammlung geht es ordentlich zur Sache. Seit der Kommunalwahl 2014 sind dort acht Parteien vertreten, einschließlich der Freien Wähler. Gestritten wird vor allem über das liebe Geld. Hauptkontrahenten im Wahlkampf sind der amtierende Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst und sein Herausforderer Matthias Rudolph, der vom Bündnis Fürstenwalder Zukunft (BFZ) und den Freien Wählern unterstützt wird. Als dritte Bewerberin geht die Kreischefin der CDU Oder-Spree, Karin Lehmann, ins Rennen. Auch in Fürstenwalde sollen die vorläufigen Wahlergebnisse der Bürgermeisterwahl am Sonntagabend online gestellt werden - entweder direkt auf der Website von Fürstenwalde oder unter www.wahlinfo.de.

privat Hans-Ulrich Hengst (parteilos) Amtierender Bürgermeister seit Mai 2010, Jahrgang 1955 "Ich werde weiter dafür sorgen, dass die Grundstückspreise in Fürstenwalde nicht ins Unermessliche steigen und nur noch von gut situierten Berlinern bezahlt werden können." privat Matthias Rudolph (Bündnis Fürstenwalder Zukunft) Diplom-Kaufmann, Jahrgang 1976 "Ich bin der einzige wirklich unabhängige und parteilose Kandidat und kann völlig unvoreingenommen und unverbraucht das Amt des Bürgermeisters antreten." privat Karin Lehmann (CDU) Geschäftsführerin, Jahrgang 1959 "Hier ist meine Familie, hier bin ich zu Hause. Daher habe ich ein ganz persönliches Interesse daran, dass wir alle gut und sicher in Fürstenwalde leben können. Hierfür möchte ich in dieser kritischen Zeit Verantwortung in unserer Stadt übernehmen" (Märkische Oderzeitung)



Auch in Strausberg wird um jede Stimme gerungen

Gleich vier Mitbewerber treten in Strausberg an, um die seit acht Jahren amtierende Bürgermeisterin Elke Stadeler abzulösen. Im Wahlkampf warb die Rathaus-Chefin vor allem damit, dass sie Probleme offen anspricht - doch die Wunschliste der Bürgerinnen und Bürger ist lang. Nach wie vor ein Rätsel bleibt der zuletzt wieder gefallene Pegel des Straussees. Kritiker der Stadtverwaltung glauben, dass der Wasserverlust vielleicht mit dem nahegelegenen Pumpwerk zu tun haben könnte. Stadeler, die dort mit im Vorstand sitzt, weist diesen Verdacht zurück und glaubt, dass die geringen Niederschläge der vergangenen Jahre verantwortlich sind. Ältere Strausberger dagegen meinen sich zu erinnern, dass der Wasserstand des Straussees schon immer stark geschwankt hat.

Bürgermeisterwahl 2018 Strausberg (Märkisch-Oderland) dpa/Patrick Pleul Video | Bürgermeisterwahl - Strausberg: Zwischen Idylle und Plattenbau Strausberg ist eine Kleinstadt zwischen Altbau, Idylle und Plattenbau. Über 15 Kilometer zieht sich die Stadt am See entlang, immer begleitet von der S-Bahn-Linie 5, die zwischen Berlin und Strausberg verkehrt. Wegen der ungewöhnlichen Ausdehnung der Stadt darf Strausberg von sich sagen, gleich vier Bahnhöfe zu haben. Mit ihrer idyllischen Lage und der guten Bahn-Anbindung ist Strausberg nicht nur ein beliebtes Ziel für Ausflügler. Auch neue Mitbürger hat die Stadt zuletzt gewonnen. Insgesamt sind es inzwischen rund 26.800 Einwohner, ein Plus von fast 1.200 Menschen seit 2011. Der Haushalt der Kommune ist ausgeglichen, doch demnächst sollen 20 Millionen Euro investiert werden - in ein neues Schul- und Kitazentrum. Auch die Berliner Straße muss als Hauptverkehrsader unbedingt saniert werden.

Ganz oben auf der Wunschliste der Strausberger steht auch die in die Jahre gekommen Plattensiedlung Hegermühle, wo rund 3.000 Menschen wohnen. Bei einer rbb-Umfrage Anfang der Woche wünschten sich zwei Mütter vor allem eins: Mehr Spielplätze und eine bessere Straßenbeleuchtung. Die vorläufigen Ergebnisse der Bürgermeisterwahl finden Sie am Sonntagabend in einem Liveticker auf der Website von Strausberg - oder unter www.wahlinfo.de.

privat Elke Stadeler (parteilos) Amtierende Bürgermeisterin seit 2010, Jahrgang 1961 "Sie kennen meinen Grundsatz: Ich verspreche Ihnen nicht das Blaue vom Himmel, sondern sage Ihnen offen und ehrlich, was machbar ist."

privat Stephan Blumenthal (CDU) Diplom-Finanzwirt, Jahrgang 1980 "Meine Persönlichkeit, Erfahrungen und Kompetenzen will ich einbringen, damit gewillte Strausberger unsere Stadt freundlicher und vielfältiger gestalten können." privat Thomas Frenzel (FDP) Augenoptiker, Jahrgang 1963 "Weitsicht ist keine Sehschwäche! Ich trete an, weil ich unsere Stadt Strausberg mit ihren vielen Facetten und Potenzial fit für die Zukunft machen will." privat Birgit Bärmann (parteilos) Diplom-Ingenieurin, Jahrgang 1962 "Ich arbeite nicht nur hier, ich lebe hier. Als parteilose Bürgermeisterin vertrete ich direkt die Interessen der Strausberger Bürgerinnen und Bürger." privat Patrick Hübner (parteilos) Vertriebsmanager, Jahrgang 1991 "Ich habe mich bewusst dafür entschieden, nicht mit der Unterstützung einer Partei den Einzug in das Rathaus zu schaffen, sondern dies als parteiloser und unabhängiger Kandidat zu tun."

Neuenhagen: Nickeligkeiten auf der Schlussgeraden

Auch in Neuenhagen bei Berlin werden sich die Bürgerinnen und Bürger ab Mai an ein neues Gesicht im Rathaus gewöhnen müssen - denn der parteilose Jürgen Henze, der die Geschicke der Kommune seit 2002 geleitet hatte, tritt nicht mehr an. Um seine Nachfolge bewerben sich am Sonntag insgesamt sechs Bürgermeister-Kandidaten, darunter auch die SPD-Frau Janina Meyer-Klepsch, die in der Neuenhagener Verwaltung das Bauamt leitet und als Vertraute von Henze gilt.

Wie die "Märkische Oderzeitung" eine Woche vor der Wahl berichtete, geht es um die Frage, ob Henze, der sich nun zurückzieht, Meyer-Klepsch unterstützen darf. Wie es heißt, ist er in seiner Eigenschaft als Bürgermeister sogar in einem Flyer der SPD-Bewerberin aufgetaucht und hat sich für sie ausgesprochen. Die Linken werfen Henze deshalb eine unzulässige Einmischung in den Wahlkampf und die Verletzung der Neutralitätspflicht vor. Von diesem Streit auf den letzten Metern des Wahlkampfs könnte möglicherweise Sven Kindervater profitieren. Der Linken-Kandidat macht sich berechtigte Hoffnungen auf einen Wahlsieg - denn bei den Kommunalwahlen vor vier Jahren wurde die Linke in der prosperierenden Berliner Nachbargemeinde mit sieben Sitzen die stärkste Kraft.



Petershagen/Eggersdorf - grünes "Doppeldorf" in Märkisch-Oderland

Auch in Petershagen/Eggersdorf wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Dabei wird ein Nachfolger für Olaf Borchardt gesucht, der seit 2002 Bürgermeister der Gemeinde war und nicht mehr antritt. Das Besondere an Petershagen und Eggersdorf: Im Zuge der Gebietsrefom von 1993 sind die beiden Dörfer zusammengelegt worden. Dabei legen die beiden Teilgemeinden bis heute großen Wert auf ihre Eigenständigkeit. Andererseits bezeichnen sie sich stolz als "Doppeldorf" und sind auch so im Internet vertreten. Der besondere Charakter des Doppeldorfes schlug sich auch im Wahlkampf nieder. Ganz oft war zu hören, dass die beiden Teile der Gemeinde "gleichberechtigt" seien (mahnt die parteilose Kandidatin Monika Hauser) und dass es vor allem um eine "Kultur des Miteinanders " gehe (betont CDU-Bewerber Maik Berendt).

Ein weiteres Problem von Petershagen/Eggersdorf ist der starke Zuzug - auch aus Berlin. Dadurch entstehe ein hoher Siedlungsdruck, sagt der Linken-Politiker Stephan Schwabe. Doch das Thema ist umstritten. So hat SPD-Kandidat Ronny Kelm im Wahlkampf klar gemacht, dass es mit ihm keine Neubau-Projekte "auf der grünen Wiese" geben werde. Aber auch der Grünen-Kandidat René Trocha warnt vor weiterer Bodenversiegelung - während der FPD-Politiker Marco Rutter verdienstvolle Bürger besser ins Stadtmarketing einbeziehen will und der parteilose Bewerber Michael Kuschel auf die Notwendigkeit des Breitband-Ausbaus hinweist.