Bild: imago/blickwinkel

Neue Image-Kampagne - Brandenburg will "einfach" groß rauskommen

22.02.18 | 16:22 Uhr

Viele Bundesbürger verbinden meist nichts mit Brandenburg, das hat eine Studie gezeigt. Nun will das Bundesland sein Image aufbrezeln - mit einem neuen Werbeslogan: "Es kann so einfach sein" ist künftig das Motto. Und das passe gut, meint Ministerpräsident Woidke



Brandenburg will mit Hilfe einer Kampagne sein Image schärfen. Leitspruch soll sein: "Brandenburg. Es kann so einfach sein." Am 1. Mai soll die Kampagne starten. Entwickelt wurde er von der Werbeagentur Scholz & Friends. Damit hat sich Brandenburg die Agentur rausgepickt, die für Baden-Württemberg einen sehr erfolgreichen Slogan entwarf: "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." In einer Umfrage der Universität Hohenheim schnitt dieser 2017 besonders gut ab - in Sachen Bekanntheit und Beliebtheit.



Bild: Landesregierung Brandenburg

3,5 Millionen Euro für drei Jahre Werbung

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) lobte am Rande eines Besuchs in der Uckermark den Slogan. Er treffe auf Brandenburg zu, denn das Leben könne im Vergleich zu einigen Metropolen tatsächlich einfach sein. "Wir können hier alles miteinander verbinden: gute berufliche Perspektiven mit einer wunderschönen Naturausstattung", so Woidke. Er begrüßte, dass der Landtag das Geld für eine solche Kampagne bewilligt hat. Finanzminister Christian Görke (Die Linke) sagte dem rbb am Donnerstag, für die Werbung seien in den nächsten drei Jahren 3,5 Millionen Euro eingeplant. Gemessen an anderen Bundesländern, die zweistellige Millionenbeträge für ihre Kampagnen ausgeben, sei das sehr zurückhaltend, so Görke. Nach Angaben der Landesregierung hat etwa Berlin zum Kampagnenstart von "be Berlin" pro Jahr fünf Millionen Euro für das Landesmarketing ausgegeben. Wie lange die Kampagne insgesamt dauern soll, konnte Regierungssprecher Forian Engels auf Nachfrage von rbb|24 nicht sagen.

Brandenburg schlicht ohne Image

Bisher wurden Autofahrer, die die Grenze zum Bundesland querten, an den Autobahnen mit dem Spruch "Neue Perspektiven entdecken" begrüßt. Mit anderen Riesenplakaten will sich das Bundesland nun ein neues Image geben. Oder eher: überhaupt eines. Im Sommer vergangenen Jahres hatte eine Umfrage ergeben, dass Brandenburg ist "in der bundesweiten Wahrnehmung wenig präsent" ist und ein "geringes Profil" besitzt. Touristische Attraktionen des Landes wurden bei den Befragten oft woanders verortet. Die Nähe zur Hauptstadt Berlin war laut Umfrage das Wichtigste, was ein Leben in Brandenburg attraktiv macht.

"Einfach anpacken und machen"

Dagegen helfen soll nun die Imagekampagne, wie Regierungssprecher Engels am Donnerstag mitteilte. Es solle Brandenburg bekannter machen und Lust darauf wecken, in Brandenburg zu leben, zu arbeiten, zu studieren oder sich zu erholen. Der Regierungssprecher betonte neben dem naturnahen aber bezahlbaren Lebensraum auch die Nähe zu der Metropole Berlin. Der Slogan "Es kann so einfach sein" vermittle eine Brandenburger Haltung: einfach Dinge anpacken und machen, hieß es weiter. Zugleich bediene es die Sehnsucht vieler Menschen, einfacher eine Balance im Leben zu finden. Und der Slogan stehe für die Botschaft, eigene Ideen einfacher als anderswo umsetzen zu können: ein Studium, eine bezahlbare Wohnung, Arbeit finden, am Wasser leben. Die Kampagne verstehe sich aber nicht als Generalversprechen für ein einfaches und unbeschwertes Leben, erklärte Engels.

"Nichtssagend"

In einer ersten Umfrage der rbb-Welle Antenne Brandenburg stieß der Spruch am Donnerstagmorgen überwiegend auf Ablehnung. "Nichtssagend", so ein Bürger. "Wer Brandenburg nicht kennt, kann sich gar nichts darunter vorstellen", kritisierte eine Frau aus Hohen Neuendorf. Mehrfach wurde ein Spruch gefordert, in dem Bezug auf Seen und Wälder genommen werden sollte.



Auch der Entwurf des Logos, auf dem der stilisierter Adler - neben dem Schriftzug auf der linken Seite - nach rechts fliegt, wurde negativ kommentiert: "Das suggeriert doch, dass man hier besser nicht bleibt", so ein Potsdamer.

Leitsprüche der Bundesländer: Baden Württemberg: "Wir können alles. Außer Hochdeutsch." Bayern: (ohne offizielles Motto) Berlin: (nicht mehr offiziell:) "be Berlin" Brandenburg: "Es kann so einfach sein"

Bremen: "Bremen erleben" Hamburg: "Wachsen mit Weitsicht" Hessen: "An Hessen führt kein Weg vorbei." Mecklenburg-Vorpommern: "MV tut gut." Niedersachsen: "Klar"

(bis 2016): "Immer eine gute Idee." Nordrhein-Westfalen: "Germany at its best" Rheinland-Pfalz: "Wir machen's einfach" Saarland: "Großes entsteht immer im Kleinen." Sachsen (bis 2017): "So geht sächsisch" Sachsen-Anhalt: "Ursprungsland der Reformation"

(bis 2016): "Willkommen im Land der Frühaufsteher" Schleswig-Holstein: "Der echte Norden" Thüringen: "Hier hat Zukunft Tradition"



Sendung: Antenne Brandenburg, 22.02.2018, 05.00 Uhr