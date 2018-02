dpa-zentrabild Video: Brandenburg Aktuell | 17.02.2018 | Markus Groß | Bild: dpa-zentrabild

Bürgermeisterwahl in Erkner - Vier Kandidaten bewerben sich um Kirsch-Nachfolge

18.02.18 | 08:25 Uhr

Nach 16 Jahren als Bürgermeister der Stadt Erkner verabschiedet sich der SPD-Politiker Jochen Kirsch in den Ruhestand. Bei der Wahl zu seiner Nachfolge stehen am Sonntag vier Kandidaten zur Auswahl.



In Erkner (Oder-Spree), einem der Wirkungsorte des Dramatikers und Literatur-Nobelpreisträgers Gerhart Hauptmann, wird am Sonntag ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahllokale sind in der Zeit 8 und bis 18 Uhr geöffnet. Rund 10.200 Erkneraner können von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen - darunter zum ersten Mal auch Jugendliche ab 16 Jahren. Der bisherige Bürgermeister Jochen Kirsch (SPD) tritt nicht noch einmal an. Der 68-Jährige verabschiedet sich in den Ruhestand. Vier Kandidaten bewerben sich um seine Nachfolge: Jan Landmann von der SPD, der CDU-Politiker Henryk Pilz (der aber ausdrücklich als Einzelbewerber antritt), die parteilose Silke Voges (für die Linke) sowie der Einzelbewerber Jens Wissendaner.

Jan Landmann (SPD) | Bild: Website Jan Landmann

SPD-Kandidat will Kitas, Schulen und Verkehr ausbauen

Wenn es nach der SPD ginge, soll das Amt der Bürgermeisters von Erkner natürlich auch künftig von einem Sozialdemokraten bekleidet werden. Dafür schickt sie den Polizeibeamten Jan Landmann ins Rennen. Nach Parteiangaben lebt Landmann bereits seit 1991 in Erkner, ist 50 Jahre alt und hat drei Kinder. Befragt nach seinen politischen Zielen, weist er vor allem auf die Weiterentwicklung des Bildungsstandortes hin. Kitas und Schulen müssten ausgebaut werden, sagt Landmann auf seiner Bewerber-Website. "Ein besonderes Augenmerk lege ich auf die verkehrspolitische Entwicklung in unserer Stadt und auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölkerung", umreißt Landmann seine politischen Ziele. Und für die Regionalpolitik gelte: "Erkner soll und muss weiterhin Mittelzentrum sein." Website von Jan Landmann



Henryk Pilz (CDU) | Bild: privat/Foto Schatz

CDU-Politiker stellt Parteipolitik hinten an

Auch Henryk Pilz möchte gerne neuer Bürgermeister von Erkner werden. Dabei legt der gelernte Zimmerer großen Wert darauf, eine sach- und lösungsorientierte Politik zu machen, ohne sich dabei von parteipolitischen Zwängen einengen zu lassen. So hat sich Pilz ausdrücklich als Einzelbewerber zur Wahl gestellt. Dass er CDU-Mitglied ist und in der Stadtverordnetenversammlung von Erkner die CDU-Fraktion leitet, hat er in seinem Wahlkampf komplett ausgeblendet. Statt mit den drei roten Buchstaben CDU zu werben, posiert Pilz auch auf seiner Website in Schwarz-Weiß. Inhaltlich geht es auch ihm um die Sicherung des Schulstandortes Erkner, um die langfristige Sicherung von Sozialstandards und die Stärkung des Ehrenamtes. Website von Henryk Pilz



Silke Voges kandidiert für die Linke. | Bild: Die Linke - Oder-Spree

Linke Kandidatin gegen soziale Ungerechtigkeit

Auch die Linke schickt eine Kandidatin ins Rennen und hat dafür die parteilose Silke Voges ausgewählt. Die 51-Jährige, die seit 1996 in Erkner lebt, kann sich vor allem mit dem Thema der sozialen Gerechtigkeit identifizieren. "Ich sehe mit Sorge, dass die Kluft in unserer Gesellschaft zwischen den einzelnen Gruppen immer größer wird. Mittlerweile ist dies allerorts spürbar, auch in Erkner", sagt Voges. Die studierte Berufsschullehrerin arbeitet in Berlin und leitet im Sozialamt Treptow-Köpenick den Berich der Personalentwicklung. Da die Linke in der Stadtverordnetenversammlung mit acht Mitgliedern hinter der SPD die zweitstärkste Fraktion stellt, hofft Voges am Sonntag auf entsprechenden Rückhalt aus der Bevölkerung. Website der Linken in Erkner mit Porträt von Silke Voges



Jens Wissendaner geht als Einzelkandidat ins Rennen um den Bürgermeister-Posten | Bild: privat

39-jähriger Einzelbewerber will die Stadt moderner machen

Last but not least, tritt mit Jens Wissendaner ein weiterer Einzelbewerber an: Mit 39 Jahren ist der parteilose Sozialarbeiter der jüngste im Kreise der vier Kandidaten. Das Motto auf den selbst geklebten Wahlplakaten lautet "Jens, we can!". Wie Wissendaner auf seiner Website schreibt, lebt er seit 15 Jahren in Erkner und will sich unter anderem für eine Modernisierung der Stadtverwaltung einsetzen. "Das Interesse an Politik und der damit verbundenen Gestaltung unserer Stadt, muss wieder an Bedeutung gewinnen", sagt der gebürtige Rathenower, der beim Verein "Future" arbeitet. So will er sich zum Beispiel dafür einsetzen, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung mehr auf die Menschen zugehen. Website von Jens Wissendaner



Herausforderungen für den neuen Bürgermeister

Vom großen Zustrom nach Berlin konnte Erkner bislang nicht profitieren, im Gegensatz zu vielen anderen Gemeinden im sogenannten Speckgürtel der Hauptstadt. Seit 2011 ist Erkner lediglich um 500 Einwohner gewachsen. Seit der Wende sind in Erkner 800 neue Wohnungen entstanden. Die Lücken im Stadtbild sind gefüllt. Kirschs Nachfolger wird sich intensiv mit der Thematik des knappen Wohnraums beschäftigen müssen. Eine weitere Herausforderung ist die drigend notwendige Erweiterung der Löcknitz-Grundschule. Bisher ist eine Zwischenlösung mit Containern vorgesehen. Derzeit verfügt die Stadt über einen ausgeglichenen Haushalt, muss aber demnächst einen Kredit über rund eine halbe Million Euro aufnehmen.

Notfalls geht es in die Stichwahl

Laut Kommunalwahlgesetz, Paragraph 72, gewinnt die Wahl, wer im ersten Wahlgang mehr als die Hälfte der Stimmen erhält und dabei zugleich auf mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten kommt (sogenanntes Quorum). Bei rund 10.200 Wahlberechtigten in Erkner wären das etwas mehr als 1.500 Stimmen. Wird das Quorum verfehlt, müssen die beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen in die Stichwahl. Auch diese ist in Erkner bereits terminiert und würde am 4. März stattfinden. Auch bei der Stichwahl würde wiederum das Quorum gelten.