Weniger Flüchtlinge in Potsdam - Gemeinschaftsunterkunft am Brauhausberg macht dicht

15.02.18 | 13:14 Uhr

Die Zahl der Flüchtlinge geht drastisch zurück, auch in Potsdam. Und so kann die Stadt nach mehr als zwei Jahren endlich die große, ungeliebte Unterkunft am Brauhausberg schließen. Doch wie geht es weiter? Potsdam braucht ein Standortkonzept.



Immer weniger Flüchtlinge kommen nach Brandenburg und in die Landeshauptstadt Potsdam. Daher müssten auch weniger Menschen untergebracht werden, sagte Mike Schubert, Beigeordneter für Soziales, am Mittwoch im Hauptausschuss der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung. Angaben der Landesregierung zufolge muss die Landeshauptstadt im Jahr 2018 nur noch 172 Menschen aus Kriegs- und Krisenregionen aufnehmen. Das sei der niedrigste Stand seit 2012. Im Vorjahr seien dagegen noch 362 Menschen aufgenommen worden, sagte Schubert. In den Jahren davor waren es 402 (2014), 1.495 (2015) und 661 (2016). Die rückläufigen Zahlen machen nun ein neues Standortkonzept mit weniger Plätzen erforderlich.



Flüchtlinge sollen schnell in eigene Wohnungen ziehen

In den vergangenen Jahren sei es auch dank der Hilfsbereitschaft vieler Potsdamerinnen und Potsdamer gelungen, "allen Geflüchteten eine Unterkunft zu geben, ohne Massenquartiere wie große Hallen oder Zelte dafür nutzen zu müssen", so Schubert weiter. Nun hat der Beigeordnete einen Plan vorgelegt, in welchen Gemeinschaftsunterkünften auch künftig Geflüchtete kurz nach ihrer Ankunft in Potsdam wohnen und betreut werden, bevor sie in eigene Wohnungen ziehen.



Den Angaben zufolge hat Potsdam aktuell 15 Gemeinschaftsunterkünfte in verschiedenen Stadtteilen mit einer Kapazität von 1.857 Plätzen. Darin leben zurzeit 1.291 Menschen. Ziel der Stadt ist es weiterhin, die Aufenthaltsdauer in den Gemeinschaftsunterkünften so kurz wie möglich zu halten. Im vergangenen Jahr seien trotz Wohnungsknappheit 483 Personen aus Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen gezogen. Die Auslastung sei auf 69,5 Prozent gesunken.



Brauhausberg entspricht nicht dem Potsdamer Integrationskonzept

Um die Kapazitäten dem Bedarf anzupassen, soll Ende des Jahres die Gemeinschaftsunterkunft Brauhausberg geschlossen werden. Die mit 470 Plätzen größte Unterkunft Potsdams wird seit Dezember 2015 im Auftrag der Stadt betrieben, der Vertrag mit dem Eigentümer läuft Ende des Jahres aus. Eine Option auf Verlängerung wird die Landeshauptstadt nicht in Anspruch nehmen. "Die Einrichtung ist sehr groß und entspricht nicht den Vorgaben unseres Integrationskonzeptes. Der Standort wurde 2015 als vorübergehende Unterkunft angemietet und soll Ende des Jahres geschlossen werden", so Schubert.



Spätestens 2020 sollen weitere Einrichtungen geschlossen werden

Dagegen sollen die Mietverträge für die Unterkünfte in der Zeppelinstraße und im Konsumhof über das Jahr 2018 hinaus verlängert werden. Sollten die Flüchtlingszahlen auch in den kommenden Monaten konstant niedrig bleiben, würden spätestens 2020 weitere temporär errichtete Unterkünfte wie an der Pirschheide oder in der David-Gilly-Straße im Bornstedter Feld geschlossen. Trotz der weiterhin instabilen Lage in Syrien und anderen Krisengebieten würden die Kapazitäten dem aktuellen Bedarf angepasst: "Wir sind auch weiterhin in der Lage, flexibel auf die Anforderungen zu reagieren."



