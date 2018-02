Einen entsprechenden Gesetzentwurf haben die Regierungsfraktionen SPD und Linke am Montag vorgestellt. Ohne das Engagement der kommunalen Sorben/Wenden-Beauftragten sei Minderheitenpolitik in Brandenburg nicht denkbar, erklärte dazu die Linken-Abgeordnete Anke Schwarzenberg. Die SPD-Abgeordnete Kerstin Kircheis sagte, die Beauftragten seien Mittler zum Beispiel zwischen Kreistagen und Vereinen. Allein im Ehrenamt oder mit einer Halbtagsstelle sei dies nicht mehr machbar.

Das Land Brandenburg will künftig vier kommunale hauptamtliche Sorben-Beauftragte einstellen.

Bislang wird nur in Cottbus eine hauptamtliche Beauftragte bezahlt sowie in Spree-Neiße eine halbe Stelle. In Dahme-Spreewald und Oberspreewald-Lausitz sind ehrenamtliche Beauftragte tätig.

Nach offiziellen Angaben gibt es etwa 60.000 Sorben und Wenden, von denen zwei Drittel in Sachsen leben. Das Siedlungsgebiet der Sorben liegt in Ostsachsen, die niedersorbisch sprechenden Wenden sind im Süden Brandenburgs beheimatet.