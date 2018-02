Journalist Deniz Yücel ist zurück in Berlin

Nach 367 Tagen in türkischer U-Haft ist der Berliner Journalist Deniz Yücel seit Freitag wieder frei. Noch am Abend traf er mit einem Flugzeug in Berlin ein. Doch der Fall Yücel ist noch nicht beendet: Die türkische Staatsanwaltschaft fordert für ihn bis zu 18 Jahre Haft.