Helmut Krüger Potsdam Mittwoch, 14.02.2018 | 21:40 Uhr

Ganz sachlich und recht nüchtern betrachtet, geht es garnicht um die Frage "Nulltarif ja oder nein?", sondern um die Frage, in welchem Ausmaß ein Nulltarif gelten soll. Denn er gilt längst in spezfischen Bereichen: Bei Großveranstaltungen beispielsweise, bei denen die Fahrtkosten für den öff. Nahverkehr im Gesamtpreis mit drin ist, gleich ob die Betreffenden das nun nutzen oder nicht. Eine Regelung, die wohl von niemanden recht infragegestellt wird, weil sie sehr sinnvoll ist und alle unter einem Anfahrts- und treffenderer noch Abfahrts-Chaos leiden würden.



Mithin geht es darum, Analogien zu ziehen zu weiteren Situationen. Gerade was Innenstädte angeht, gibt es diese Vergleichbarkeiten. Und ein Netz, was nahezu überall sehr dicht ist. Und was durch zusätzlichen Einsatz vor allem von Bahnen als von Bussen in seiner Attraktivität gesteigert werden könnte. Buslinien sind in der Regel unüberschaubar. Bahnlinien sind dagegen strukturbildend.