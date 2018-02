dpa/Federico Gambarini Video: rbb Aktuell | 25.02.2018 | Stephanie Teistler | Bild: dpa/Federico Gambarini

Bürgermeisterwahlen Brandenburg - Dreimal Sieg und viermal Stichwahl

26.02.18

Gleich sieben neue hauptamtliche Bürgermeister mussten am Sonntag in Brandenburg bestimmt werden. Bei vier Abstimmungen reichte es nicht für die absolute Mehrheit – in drei weiteren Fällen gab es klare Sieger.

Es war ein Super-Wahlsonntag in Brandenburg: Sechs Kommunen und eine kreisfreie Stadt mussten ihre Bürgermeister neu bestimmen. Überall bewarben sich mehrere Kandidaten verschiedenster Parteizugehörigkeiten - oder auch parteilose Kandidaten. Die AfD war nicht mit eigenen Kandidaten vertreten. Daniel Friese, Sprecher des AfD-Landesverbandes, erklärte dazu auf Anfrage von rbb|24, es mangele noch an Mitgliedern, um flächendeckend bei Wahlen auf Kommunalebene antreten zu können. Von den 34 Kandidaten bei der Wahl am Sonntag hatten 13, also mehr als ein Drittel, kein Parteibuch. Und: Die CDU war die einzige Partei, bei jeder der sieben Wahlen mit einem eigenen Kandiadaten antrat.

Steffen Scheller wird Tiemann-Nachfolger in Brandenburg (Havel)

Mit Zweidrittelmehrheit setzte sich bei den Bürgermeisterwahlen in Brandenburg (Havel) der CDU-Politiker Steffen Scheller durch: Der 48-Jährige kam auf 66,6 Prozent der Stimmen, wie die Stadt nach Vorlage des vorläufigen Endergebnisses mitteilte. Scheller folgt auf seine Parteikollegin, die langjährige Bürgermeisterin Dietlind Tiemann, die mit der Bundestagswahl nach Berlin gewechselt war und nicht wieder antrat.

In Fürstenwalde triumphiert Matthias Rudolph

In Fürstenwalde setzte sich Matthias Rudolph von den Freien Wählern durch – er bekam laut vorläufigem Endergebnis 52,2 Prozent der Stimmen. Damit löst er den amtierenden Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst ab, der nur auf 34,5 Prozent kam. Der Wahlkampf war in der vergangenen Woche eskaliert. Rudolph hatte Hengst Korruption vorgeworfen, der hatte sich gegen die Anschuldigungen verwahrt.

Wustermark will seinen Bürgermeister behalten

In der Gemeinde Wustermark (Havelland) behauptete sich Bürgermeister Holger Schreiber. Der 56-jährige parteilose Kandidat bekam bei der Wahl am Sonntag mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen - insgesamt 52,2 Prozent. Auch die Mindeststimmzahl von 1.141 überschritt er - Schreiber bekam 2.055 Stimmen. Gegen den Amtsinhaber waren fünf Kandidaten angetreten. Von denen schnitt Tobias Bank (Linke) mit 25,9 Prozent der Stimmen am besten ab.

Stichwahl Seeger gegen Golze in Rathenow

In Rathenow (Havelland) muss sich Bürgermeister Ronald Seeger (CDU) am 11. März in einer Stichwahl gegen Herausforderer Daniel Golze (Linke) verteidigen. Er konnte zwar die meisten Stimmen auf sich vereinigen – nämlich 38,2 Prozent – das reichte aber nicht für die absolute Mehrheit. Sein Konkurrent Golze bekam 28,3 Prozent der Stimmen.

Strausberg: Bürgermeisterin Stadeler muss in die Stichwahl

Auch in Strausberg (Märkisch-Oderland) muss sich die Amtsinhaberin noch einmal in einer Stichwahl verteidigen: Die parteilose Bürgermeisterin Elke Stadeler tritt dann gegen die ebenfalls parteilose Herausforderin Birgit Bärmann an. Stadeler erhielt nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis 41,2 Prozent der Stimmen, Bärmann 25,7 Prozent.

Henze-Nachfolge in Neuenhagen wird per Stichwahl entschieden

In Neuenhagen (Märkisch-Oderland) gehen am 18. März Ansgar Scharnke für die Vereinigung "Die Parteilosen" und Janina Meyer-Klepsch für die SPD in die Stichwahl. Scharnke hatte mit 44,6 Prozent zwar die meisten Stimmen am Wahlsonntag. Die reichten ihm aber nicht für die absolute Mehrheit. Amtsinhaber Jürgen Henze, der die Geschicke der Kommune seit 2002 geleitet hatte, war bei der Wahl nicht mehr angetreten.

Auch die Petershagener müssen nochmal abstimmen

Auch im Doppeldorf Petershagen-Eggersdorf wird die Bürgermeisterwahl per Stichwahl entschieden. Hier hatten sich insgesamt sieben Kandidaten für die Nachfolge von Bürgermeister Olaf Borchardt beworben, der selbst nicht mehr antrat. Von den Bewerbern holte Marco Rutter für die FDP fast ein Drittel der abgegebenen Stimmen. Gegen ihn tritt am 18. März Ursula Monika Hauser als Einzelkandidatin an. Für sie stimmten 22,9 Prozent der Wähler. Sendung: Brandenburg Aktuell, 25.02.2018, 19:30 Uhr