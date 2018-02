gast Mittwoch, 14.02.2018 | 21:07 Uhr

".. die Landesverbände von SPD, CDU, Linke, FDP und Grünen " sind doch mehrheitlich die Vertreter jener Parteien , welche die " Flüchtlingpolitik" loben u. noch mehr Migranten haben wollen u. gegen Grenzsicherung sind. Die vom rbb geschilderten Vorfälle : Die Serie von Auseinandersetzungen zwischen Ausländern und Einheimischen in Cottbus reißt nicht ab. In einem Einkaufszentrum bedrohte am Dienstag ein junger Syrer im Beisein eines Landsmannes einen 25 Jahre alten Deutschen und zwei Begleiterinnen. werden wohl nicht zur Sprache kommen. ( im Originaltext sind die " Einheimischen "

zuerst genannt, das impliziert, dass die Gewalt von ihnen ausging ) Die Einladung ins Schloss Bellevue ist so nicht ausgewogen, eher eine PR Veranstaltung nach dem Motto: wir nehmen die Sorgen der Bürger ernst.