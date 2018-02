Berichte über Probleme mit der Vergabe von U-Bahnstrecken an Firmen, die die Ticketkontrolle übernehmen, wies Unternehmenssprecherin Reetz zurück. Die regelmäßige Neuausschreibung sei normal. Sollten zwischen zwei Vertragslaufzeiten Lücken entstehen, kontrolliere die BVG mit eigenem Personal, so Reetz. Sie verwies zudem auf Kontrollen in BVG-Bussen: Auf stark frequentierten Strecken würden 30 bis 35 Kontrolleure am Tag eingesetzt, bestätigte die BVG dem rbb bereits vergangenen November.

Die Effektivität der Kontrollen noch weiter zu erhöhen, zum Beispiel mit Drehkreuzen, an denen man nur mit gültigem Fahrschein vorbeikommt, lehnte S-Bahnsprecher Priegnitz ab. Das sei an vielen Bahnhöfen in Berlin gar nicht möglich, aus Platzmangel. Zudem sei die Zahl der Schwarzfahrer in der Hauptstadt gar nicht so dramatisch. "Wir haben keine Quote, die uns Sorgen machen müsste", so Priegnitz.